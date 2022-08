‘En verano, siempre buena cara’: olvídate de las ojeras y las bolsas con estos consejos caseros

Este verano vamos a cuidar nuestra cara y nuestra piel como nunca antes, pero como no todos saben cómo hacerlo en Fin de Semana con Rosa Rosado tenemos a David Francés, experto maquillador, que ‘En verano, siempre buena cara’ nos va a ir relatando esos trucos para, de verdad, estar a gusto con nosotros mismos.

“Quiero dejar claro antes un titular: la edad no es ningún problema, lo que tenemos que tener es buena cara siempre. Hay que tratar con cariño todas las pieles, sean jóvenes o maduras”. Por eso, David explica que “hay una cosa que se empieza a perder, llamado colágeno y que es la elastina; la elastina es el muelle que sujeta el músculo de la piel y es lo que la mantiene firme. Ese muelle se empieza a descolgar, es normal, va aflojando y la piel a caer, pero puede pasar algo más: que aparezcan manchas o falta de luz, arrugas, por eso prevenir es genial y es mejor tratar la piel desde el principio, pero una vez que está madura también hay que cuidarla y aportar tratamientos que refuercen ese colágeno a tope”.

De ahí que David lo deje bien claro: “La piel no tiene edad, tiene necesidades, y no hay que fijarse en el prototipo de cremas que dicen ‘para más de 45 años’, es que eso es muy antiguo. Si tu piel necesita estar más nutrida necesitará una crema más potente y emoliente y no tiene por qué adaptarse a tu edad. La idea es pelear por una buena cara, dando igual tu edad”.

¿Qué necesita una piel madura? Vamos con las claves de David Francés: “Ser limpiada a diario, ser más exfoliada que las demás, y con una buena crema es suficiente. No hay que tener 50 botes o gastarse o un dineral. Un buen serum, en caso de piel madura una crema y una buena mascarilla con ácido y una limpiadora, y adiós”.

Vamos pues con la temática central de hoy: los problemas de la piel con ojeras, bolsas y manchas, ¿cómo lo tratamos? “Me encanta este tema y además la ojera es lo que más preocupa siempre, lo veo en todas las clientas. La ojera con bolsa es una ojera que se ha solidificado y no tiene mayor solución. Si lo que hay debajo de esa bolsa es líquido, todavía ser puede actuar con masajes drenantes, pero si no y es grasa, eso no se quita con ningún complejo, ya lo digo. Puede ser indicio de retención de líquidos y por eso es importante tomar infusiones drenantes, zumitos, eso es fantástico, y además yo tomo una infusión muy buena que funciona muy bien con hinojo y jengibre molido drena mucho si lo tomas a diario y limpia muchísimo el riñón, hígado y todo. Y luego puedes usar un contorno de ojos para reafirmar y otro antibolsas para que no vaya a más pero no se te van a quitar, eso es una operación”.

Ahora bien, está la ojera oscura que “es mucho más fácil”, como explica David: “Con correctores de color salmón. Y atención porque este es el fallo más típico de todo el mundo: utilizar un corrector de ojeras más claro que tu piel para tapar una ojera oscura o un iluminador, pareces Kung-fu Panda y eso no es bueno. La ojera oscura se tapa con correctores asalmonados, que a nadie se le olvide”.

Sobre las manchas en la piel: “Son muy evitables y hay muchos tipos. Si es melasma, que es piramidal, hacia abajo, eso no se quita con cosmética. Puedes usar ácidos y se van rompiendo, por eso son tan importantes, pero si es melasma en profundidad van a volver a salir y habría que acudir a tratamientos más invasivos”.

Otro problema que podemos tener es el acné, y él no lo obvia: “Voy a volver a insistir en los ácidos. Tienes que limpiar muy bien la piel, pasar un tónico que exfolie, con un poco de ácidos, tu buena mascarilla o sérum de ácidos y un sérum de hialurónico, y punto, dejar que la piel respire. No le des tanta crema y tanta cosa”.

Las pieles atópicas, ¿qué hacemos? “Es muy desagradable y la sufre mucha gente. Yo estoy descubriendo que van muy bien las cremas muy emolientes que lleven CBD, va fantástico”.

En cuanto a las cremas de ojos para su contorno, un consejo importante: “Que nadie se las ponga encima de la bolsa, es siete veces más fina esa piel que la del resto de la cara, su facilidad de absorber es mucho mayor”.

No olvidamos los labios, “parte importantísima para la buena cara”, afirma el experto, que añade que “tiene que estar jugoso e hidratado y lo cuidamos poco, por eso es importante exfoliarlo de vez en cuando por ejemplo con nuestro tónico exfoliante, y después aplicar un buen bálsamo”.

Para terminar, consejos para el verano: “Crema protección 50 Plus siempre y, si la piel no es muy seca, textura ‘oil-free’, el solar mancha mucho y así es menos guarrillo”.

