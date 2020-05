“Veo a Sánchez agotado, ojeroso y despreciando la unidad que exige a Casado”

Porque lo que no decimos pero hacemos muchas veces importa más que lo que sí decimos, hemos tenido en el programa José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal y abogado experto en retórica y argumentación jurídica, además de autor de ‘Tú habla que yo te leo’.

José Luis ha hecho un intenso repaso con Cristina a los políticos que más han destacado en su comunicación no verbal en los últimos días. Desglosamos:

De Pedro Sánchez dice Martín Ovejero: “Le noto muy cambiado. Ha sido la comparecencia en la que le he visto más agotado, pero claro, la que tiene encima no se la deseo a nadie. Estaba muy cansado y ojeroso. Se le escuchaba respirar fuerte y a él no le suele faltar el aire para hablar, ayer necesitaba respirar con fuerza. Además no se expresaba con fluidez, tenía mucha correcciones sobre sí mismo con retrocesos. No es habitual en él y se lo atribuyo a dos puntos: cansancio y ser una comparecencia muy de trámite. Cuando algo hacemos por ritual nuestra adrenalina no funciona a la hora de comunicar, y lo de ayer era más de lo mismo".

De Carmen Calvo explica: “Es muy llamativo que estuvo desaparecida tras su infección hasta que reaparece en el Congreso totalmente arropada y con mascarilla, que le saqué una foto y se hizo viral. Ha código más protagonismo y estuvo hablando para que se la viera y tranquilizar a la gente, se la veía mucho más viva".

Sobre la relación entre Sánchez e Illa: "Todavía no me puedo decantar por algo en firme sobre la relación entre ellos. En Illa noto cosas que me llevan a pensar en cierta desconexión entre ambos pero necesito más tiempo, invito a ponerle la lupa a esa relación".

A Casado nuestro experto le ve, “en general, un buen orador. Buen don de palabra y comunicación no verbal muy eficaz, maneja muy bien la mirada, mirando directamente a Sánchez, coherente con la contundencia", sin embargo “últimamente está muy atado al guion y no quiere salirse de las directrices. Las manos no acompañan al mensaje".

De Almeida, uno de los líderes mejor valorados por los ciudadanos, asegura que “comunica con muchísima eficacia y fuerza, está como un cohete. Su nivel comunicativo es importante. Va muy directo a sus contenidos y mira a cámara, algo muy importante".

Al contrario que de Ayuso, de quien piensa que “ha perdido mucho su poder de comunicación, le pasa algo muy parecido a Iglesias, que a mí me tiene loco”.

Sobre el líder de Unidas Podemos, lo tiene muy claro: “Ahora ha bajado muchísimo su ritmo, habla más bajo y despacio, no es el que yo conozco: comunicar con menos vehemencia, cuando su fuerte es ese mismo, y ha perdido muchos enteros.

Por último, la sorpresa: “A Margarita Robles... vaya cambio. Era de perfil bajo y encorsetada y, de pronto, suelta el papel, se desata. Se la ve emocionalmente muy implicada y con emociones auténticas".