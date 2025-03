El consejero de educación valenciano denuncia la falta de apoyo de Sánchez: "La única ministra que ha ayudado algo en la DANA es Yolanda Díaz"

Si el fin de semana pasado contamos que ya estaba en marcha la consulta a medio millón de familias de la Comunidad Valenciana para elegir la lengua vehicular de sus hijos en el colegio...han llegado los resultados.

-El 50,5% de las familias ha apostado por el valenciano frente al 49,4% que optó por el castellano

-Por provincias, la opción por el valenciano ha ganado en Castellón y Valencia. En Alicante el castellano ha sido el más votado

-En Valencia capital, por ejemplo, el castellano se ha impuesto con el 63,8% de los votos frente al 36,8 del valenciano

La Consejería de Educación Valenciana ya puede empezar a trabajar en la planificación del próximo curso para atender a la elección de las familias. José Antonio Rivera es el consejero de Educación de la Generalitat y pasaba por los micrófonos de Fin de Semana: "No me han sorprendido los resultados para nada: nos dan muestra de una comunidad bilingüe, con dos lenguas, lo que somos, frente a un modelo que nos habían querido implantar de modulo único de inmersión lingüística" comenzaba el responsable.

En palabras del responsable de Educación valenciano, el modelo que ha imperado hasta el momento en la región "tendía al modelo de Cataluña con muchísimas horas en valenciano fuera la zona que fuera y en zonas consideradas castellanoparlantes también se introducían asignaturas en valenciano, cosa que no tiene mucho sentido".

El modelo que va a poner en marcha la consejería a partir de ahora "va a ser común para la mayor parte de la comunidad que es valencianoparlante, con dos lenguas, y habrá un modelo específico con más castellano en las zonas castellanoparlantes que son una quinta parte de la comunidad".

Traducido en porcentajes, "los niños estudiarán un 65% en su lengua materna para aprender la lectoescritura y el 25% en la otra lengua (...) la diferencia entre las dos lenguas es de un 20% solo". Ese 20% extra se dará en la lengua elegida por los padres, valenciano o castellano: "Queríamos que fueran las familias las que eligieran y no la Administración la que impusiera el modelo" (...) hemos querido pasar de una política de imposición a una de promoción" continuaba Rovira.

"Creo que Sánchez dio orden a sus ministros de que no ayudaran en nada EN LA DANA"

El próximo 29 de marzo se cumplirán cinco meses de la DANA que arrasó la comunidad valenciana y otras zonas del país dejando a su paso más de 200 fallecidos. Edificios y pueblos absolutamente destruidos.

Cientos de colegios quedaron seriamente dañados por la riada y, en palabras del consejero, la situación está ya prácticamente normalizada en los centros escolares: "Quedan pocos colegios que tengamos desplazados en otras localidades. En Semana Santa, en aquellos centros donde tenemos instalaciones provisionales, terminaremos de montarlas todas".

VUELVE A ESCUCHAR EN FIN DE SEMANA El equipo de Fin de Semana, testigo de la generosidad en medio de la tragedia: Convivimos con la familia que abrazó a los Reyes en Chiva

Sobre la polémica gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmaba rotuno el responsable valenciano que echan de menos el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez: "No está apoyando en absoluto. No he recibido noticias de la Ministra de Educación por si necesitábamos ayuda" confirmaba.

"Hicimos una serie de peticiones a la ministra y no he obtenido respuesta. Creo que Sánchez dio orden a sus ministros de que no ayudaran en nada. Que había que ahogar más a los valencianos. Yo tengo varias competencias, también Empleo. Y la única ministra que ha ayudado en algo es Yolanda Díaz porque es la única que no hace caso a Sánchez".

Sobre el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que recientemente reconocía que no creía que Mazón hubiera estado a la altura de las circunstancias el día de la DANA, el conseller siente el respaldo absoluto del presidente popular: "La oposición no va a dejar las calles porque el día 29 de octubre, Sánchez ordenó que había que tumbar el gobierno de Mazón. Cuando aún no se podía entrar en muchas localidades, el PSOE pagaba anuncios en redes para culpabilizar a Mazón de todo el desastre" concluía Rovira.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN FIN DE SEMANA

"Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.