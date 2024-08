Una psicóloga da los trucos para volver al cole sin que sea un gran desafío

Estamos a finales de agosto y eso significa que te queda menos para volver a la rutina, al trabajo, y a tus hijos les queda poco para volver al colegio porque septiembre está a la vuelta de la esquina. Y, en este momento, ¿qué haces? Te da pena que se acaben las vacaciones y tus pequeños vuelven a tener un horario fijo, tienen que estudiar, hacer exámenes, y eso no les apetece. Por eso, Diana Jiménez se vuelve a sentar en los micrófonos de 'Fin de Semana' para aconsejarnos cómo hacer la vuelta al cole más llevadera.

"Esta semana vamos a explorar cómo transformar este regreso en una aventura, en una oportunidad para que tus hijos conozcan nuevos intereses, el reencuentro con los amigos, y a lo mejor hasta nuevas habilidades porque la vuelta al cole puede ser más que una rutina, puede ser el comienzo de una nueva etapa", de esta forma Beatriz Pérez Otin daba el pistoletazo de salida junto a la psicóloga para aprender a 'Vivir en positivo' para tener las claves para abordar esta situación.

Cuando los niños son pequeños los padres son su modelo a seguir e influyen mucho en cómo los hijos perciben la realidad de volver al cole. Pero, ¿cuál es el mensaje que los padres están mandando a sus hijos? En muchas ocasiones la vuelta al colegio es esperanzadora cuando le esperan sus amigos, pero cuando estos niños cambian de etapa y pasan a la secundaria o entran a infantil con 3 añitos, ¿cómo se maneja esa situación? "No es lo mismo decirle a tu hijo con desgana 'otra vez'", afirma la psicóloga y continúa comentando que: "Hay que ser realistas y no poner expectativas que luego no se van a poder cumplir".

Por eso, ¡la experta nos plantea un juego! Cuando les ves después del colegio, os decís entre vosotros una verdad y dos mentiras, y lo fundamental es que sea recíproco entre padres e hijos. De esta manera los niños se sienten más agusto a través de un juego que estimula a los pequeños, y se crea un vínculo entre los padres y aumenta la empatía.

Diana Jiménez nos explica que: "tenemos que recuperar los horarios y nos tenemos que preparar por lo que es necesario evitar sacar temas conflictivos en las cenas, hay que bajar tensiones, se puede recordar alguna anécdota graciosa". Hay que estar atentos también en esos pequeños que han tenido una mala experiencia previa en el colegio, en el verano se han visto liberados por no tener que seguir aguantando comentarios negativos, la experta asiente que: "Hay que dejar al niño expresar lo que siente, y le está creando una angustia y un malestar; y muchas de las pistas para estar atento son los cambios de conducta por los que pasan porque pueden dejar de comer, están más irascibles, cambian muchos hábitos...".

La recomendación de la psicóloga es que si la situación del curso anterior fue preocupante es aconsejable pedir ayuda profesional, pero si el niño se ha dejado de hablar con algunos amigos o tiene miedo a quedarse solo, lo ideal sería preguntarle cómo se siente al volver al colegio, hacerle muchas preguntas que sepa que: "Quiero escucharte y quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, sobre todo que sepa que estás ahí", asegura la experta en 'Viviendo en positivo'.