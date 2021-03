Thor, el perro que sobrevivió a un ambiente hostil durante 15 días

Hay muchas personas que buscan a sus animales perdidos porque perder a tu mascota es un duro golpe emocional. Thor es un yorkshire que hace 15 días se perdió en Cercedilla, Madrid, pero hace muy poco fue encontrado y su dueña, María, lo cuenta en Fin de Semana con Cristina.

“Thor está bien, muy delgado pero bastante bien para lo que podía estar, sin heridas, solo un poco en las pezuñas, supongo que de las zarzas, pero sano”, detalla la dueña. “Parece un galgo pequeñito, ha bajado de 8 a 5 kilos, muy delgado”, añade.

Durante todo el tiempo que estuvo perdido Thor ha sobrevivido, y María reconoce estar sorprendida “por la supervivencia de estos animales porque pensé que iba a morir de frío, ha estado a -6º C y ha sobrevivido, se ha debido resguardar. Además él no conocía el ambiente porque era la primera vez que subía con él a la montaña. Cuando llevábamos una hora subiendo vino un perro grande empezó a perseguirle y él se intentaba escapar corriendo a mi alrededor, al final se escapó y se perdió”.

“Lo buscamos muchas personas, entre ellos mis hermanas, dos amigos míos, otra amiga, agentes forestales que se han portado genial… al final el guarda forestal y su mujer lo encontraron en su casa tomando el sol. Lo vio la mujer, lo acorraló y el perro se rindió, porque cuando lo llamaban salía corriendo”, cuenta María, que añade cómo fue el reencuentro: “Me llamó Celia, la del grupo de Cercedilla, y me dijo ‘lo hemos encontrado’, que estaba en una jaula. Me puse a llorar porque no me lo podía creer porque cada vez lo veía más lejos. Han sido 17 días sin él. Cuando me monté en el coche y fui con mi otra perrilla a buscarle y me vio se abalanzó sobre mí, y yo llorando, no daba crédito”.

Desde entonces se ha comportado con una gran voracidad: “Le he tenido que quitar la comida porque comía como si no hubiera más días, y después se ha tirado durmiendo un día y medio, solo comer y dormir. Creo que había dormido malamente por estar en un sitio que no es el suyo. De carácter bien, sale a la calle y está tranquilo”, termina María, que agradece a todos el esfuerzo realizado en localizarlo: “Creo en la humanidad y en la supervivencia de los animales, yo no lo habría logrado”.