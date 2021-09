Testigo de los atentados del 11S: “Para EE.UU. fue muy duro y difícil darse cuenta de su fragilidad”

José Medina es sacerdote y testigo de los atentados del 11S, hace ya 20 años. Estuvo allí, en un aeropuerto, “porque un compañero de trabajo me llamó porque me dijo que el padre de una de mis estudiantes iba en uno de los aviones, me pidió que fuera a acompañar al a familia”.

El sacerdote recuerda toda la incertidumbre y dudas de aquel día: “Como no se sabía nada la gente intentaba entender qué pasaba porque fue un momento muy chocante, no sabíamos nada ni qué quería decir. Solo que no quería tener el país aviones en el cielo. No podíamos pensar qué estaba pasando y, dentro de eso, la tristeza y preocupación porque sabíamos que su padre estaba volando pero no sabíamos en qué avión. Era todo muy confundido y lleno de desesperanza, un deseo de saber qué pasaba, de no entender nada”.

Medina relata cómo se dio cuenta la familia del fallecido: “La tv lo anunció, dijeron que era un vuelo que iba de Boston a L.A., pero luego por la tarde-noche, en el aeropuerto, me pidieron ayuda en la traducción y ahí supe más. Luego fui a visitar a la familia de Antonio a su casa. Cuando fui seguían viendo las noticias y se sabía que era ese avión pero no estaba confirmado oficialmente. Este sufrimiento por haber perdido a un ser querido y sin confirmación”.

El sacerdote también recuerda “una de las cosas más impresionantes” que ha vivido: “Estar con una familia, llenos de lágrimas y tristeza muy profunda, plantados delante de una tv viendo un avión que se estrella contra una torre una y otra vez, ver la muerte de tu ser querido sin ver su cara. Es un momento de silencio muy profundo que te hace muy consciente de la debilidad que somos como ser humano”.

Por todo ello, el Padre José explica cómo es el antes y el después del 11S: “Pasó a ser un país consciente de que somos frágiles, era una experiencia nueva. Nos ha pasado igual con Afganistán, nos ha pasado que pensábamos que los ideales de ideales y democracia podrían atraer a cualquiera y vienen rechazados, somos frágiles y esto te mete el miedo dentro. Ese miedo sigue de formas más ocultas y silenciosas pero en el aeropuerto ves ese cartel de ‘si ves algo di algo’ con un policía y todas las armas y te genera una sospecha general, cualquiera puede hacer algo que puede cambiar la vida de todos. El miedo mete una sospecha enorme y falta de tranquilidad”.

Por último José reflexiona sobre con qué se queda de esos días: “El silencio, es uno de los momentos de mi vida en los que me acuerdo de todos los colores, de lo que se sentía, memorias llenas de emoción después de 20 años. Tuve varias oportunidades de ir a NY para ver amigos y me costaba, era abrir una herida profunda. Me recuerda esta fragilidad tremenda, de que todo iba a cambiar”.