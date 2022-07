Stella Luna de María: “Vivir hoy sin móvil es casi impensable, y pagas por él 1.000 euros sin pestañear”

Hoy en día es el dispositivo más habitual, el más vendido y del que nadie se separa, pero en 2007 no existía, se podía vivir perfectamente sin él, algo casi impensable hoy en día. El ‘Smartphone’ ha penetrado en nuestras vidas y ya casi no podemos separarnos de él. Su objetivo era cambiar nuestro día a día y lo logró, de qué manera…

El fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, lo presentó y dio en el clavo, una revolución explicada en Fin de Semana con Cristina por Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting: “Yo no puedo vivir sin teléfono, está colonizando nuestra vida más y más espacios de nuestra vida habitual. La gente antes de comprar algo mira las calificaciones, opiniones, también como navegador en el coche, oímos la música, nos apuntamos todo… muchas cosas que antes se hacían de otras maneras ahora están unificadas en el teléfono inteligente, que realmente ya apenas es teléfono porque es la función que menos usamos. Si llamas a alguien sin antes avisarle de que lo vas a hacer y piensa de ti que eres un psicópata. La función de teléfono es para gente de otra generación, hoy en día casi nadie la usa”.

Stella explica por qué el iPhone marcó el camino de muchas otras marcas: “Trajo muchas revoluciones. En aquella época había dos mandos: los que estábamos enganchados a la BlackBerry y los que llevaban iPhone; yo era muy partidaria de la BB porque tenía teclado y podía gestionar mejor el correo electrónico, y al final iPhone ganó la partida, nadie se acuerda de BB y, aunque no tengas teclado te acostumbras a no tenerlo y de los Nokia antiguos tampoco se acuerda nadie, todos somos de iPhone. Ese triunfo se debe, en gran medida, a ser pioneros en la pantalla táctil, la tocas con el dedo y pasa algo, y eso no ocurría; además quitaron las baterías removibles, el iPhone no se puede abrir, así que cuando se estropea o lo llevas a arreglar o te compras otro. En el diseño ha sido también pioneros y supieron hacer de él un navegador de internet muy bueno, que antes apenas se usaba para eso y hoy en día casi toda la navegación por webs se hace con el teléfono o la Tablet, no con ordenador”.

La CEO de Pentaquark Consulting también detalla el éxito de la pantalla grande, clave sin duda: “Acordaos de cómo eran las pantallas de los Nokia, diminutas, o las pantallas de la BB, casi todo era teclado y la pantalla era pequeña. Apple apostó por el camino contrario, maximizar la pantalla. Y además hicieron un márquetin muy bueno porque tener un iPhone es ‘cool’, molón, moderno y te da reputación. Es caro, sí, pero otros teléfonos lo son y no tienen ese caché, la gente no los paga con tanta alegría, es como que estás comprando un concepto, no solo un aparato”. “Ellos fueron innovadores porque pagar 500 euros por un teléfono era una cosa de locos”, agrega, “a nadie se le ocurría, y ahora la gente paga 1.000 y lo ve razonable porque ‘me da tantas cosas que es lógico’”.

Una curiosidad de la que muy pocos se acuerdan es que cuando Steve Jobs presentó el iPhone el 9 de enero de 2007 el dispositivo contaba con una pantalla de plástico. Sin embargo cuando el dispositivo salió a la venta en junio de ese mismo año llevaba una protección de vidrio. ¿Qué pasó? “Él sabía muy bien lo que quería y desde el minuto uno se dio cuenta de que la pantalla de plástico no era un producto terminado, hacía falta algo más atractivo y usable, sobre todo que era el primer teléfono táctil, y peleó mucho para que la pantalla fuera de cristal. Tuvo muchos detractores porque se cae y se rompe, cosa que pasa, pero peleó por tener esa nueva pantalla de cristal, contactaron con una empresa llamada Corning, ahora es una empresa por todos conocida gracias a los cristales que utilizan la mayoría de smartphones del mundo, pero por aquel entonces era una empresa bastante pequeña. Fueron pioneros hasta en eso”.

Otra curiosidad: en 2022, este iPhone original es una pieza de coleccionista algo difícil de conseguir, tanto que ni se llegó a vender en España, como cuenta Stella: “El primer iPhone que se vendió aquí fue el iPhone 2. De hecho mucha gente que iba a EE.UU. de vacaciones se compraba uno porque aquí no se vendía, y luego el 2 lo trajo Telefónica y se empezó a vender. El 1 es una pieza de coleccionista total y hoy parece una cosa prehistórica”.

Desde su puesta a la venta, contando con todos los modelos, se calcula que se han vendido 2.000 millones de terminales en todo el mundo: “La cuarta parte del mundo lo ha comprado, y yo he comprado varios de hecho”, reconoce Stella, “y eso que a veces no son óptimos, la batería dura poco y la tienes que cargar todos los días, los Nokia enorme tenían una batería que duraba diez días. Y aun así con eso se venden mucho y han tenido grandes avances como el reconocimiento de huella, de cara, etc.”.