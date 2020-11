Stella Luna de María: potencia tu ciberseguridad con tres sencillos pasos

El 30 de noviembre es el Día de la Ciberseguridad y queremos profundizar en Fin de Semana con Cristina en sus inicios y características, para lo que contamos con Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting: “Nació en 1988 porque fue ese 30 de noviembre fue el primer caso de ‘malware’, un caso de virus informático que se propagaba en red de ordenador a ordenador y de sistema operativo en sistema operativo y afectó al 10 % de las máquinas que existían en aquel entonces, que es mucho. Así que decidieron concienciar a nivel mundial para que todos lo recordasen y se formasen porque es tan importante como tener una educación básica para abrir una cuenta corriente o para tener seguridad en casa. La seguridad en internet es fundamental”.

El virus fue el Gusano de Morris: “Enviaron un ‘malware’, un virus que se conectó al internet que existía entonces, que se llamaba ‘ARPANET’, y se fue transmitiendo de ordenador en ordenador y llegó a expandirse muchísimo. Es el primer ejemplar de ‘malware’ autorreplicable, es decir, se iba repitiendo a sí mismo y llegando a 6.000 sistemas de ordenadores en EEUU, incluyendo a la NASA y dejando inútiles a muchos de ellos”.

Stella recuerda los mejores consejos para aumentar la seguridad: “No uses contraseñas fáciles ni relacionadas contigo, no te conectes a wifis públicas ni sin seguridad, no consultes redes sociales o tu cuenta bancaria en esa wifi, etc.; con el 4G no hay problema porque es una comunicación privada entre tu operador y tú, no es una wifi pública. El teléfono es como un ordenador de bolsillo, también hay que tener antivirus y limpiarlos de cuando en cuando”.

Como nos gusta lo gratuito podemos tender a bajar cualquier cosa, y ahí está el error como explica Stella: “Antes hay que asegurarse de que el sitio web o el remitente es seguro y luego bajarse el contenido o podemos sufrir el engaño. Ahora con el ‘Black Friday’ están llegando mails de Amozon, muy parecido a Amazon pero que no es lo mismo. Entras ahí, descargas la app, navegas y estás en un sitio que no es el que quieres. O sitios que se hacen pasar por reales y te invitan a pinchar. Antes de hacerlo hay que asegurarse de que es un dominio que conocemos y que viene de alguien confiable”.

“Ahora está el timo de la Agencia Tributaria, un mail de supuestamente ellos y te avisan de que te corresponden 570 euros más de tu declaración que aún no te han pagado, te piden el número de cuenta, DNI y nombre, y cuando miras la dirección de quién te ha escrito, es un tal James Cooker que está en el Reino Unido y que no tiene nada que ver con la Agencia Tributaria. Por eso hay que ver el remitente y el dominio, ahí rápidamente se ve el engaño”, explica la experta en BigData, que también ha contado el engaño de los ‘pop-ups’: “Son las ventanas emergentes. Cuando estás comprando por internet a veces aparecen y te piden que metas ahí los datos de tu tarjeta y los personajes, cuidado porque esa ventana puede no tener nada que ver con el comercio en el que estás, es un tercero que ha entrado en tu navegación, te mete la ventana, tú metes los datos y se hace con ellos, así que hace un montón de compras con tu tarjeta a tu nombre sin que lo sepas, hay que comprar solo en comercios electrónicos seguros y en tiendas que conozcamos. Si no, es una pantalla intermedia de alguien ajeno y pierdes toda tu seguridad. Tiene que estar el ‘candadito’ de comercio seguro”.

“No pinchéis en enlaces raros ni abráis correos de desconocidos, o cosas sospechosas de gente conocida. Y, por supuesto, ten una copia de seguridad de toda tu información para que, si alguien consigue piratearte, no debas pagar los rescates y tengas la información segura”, finaliza Stella.