Stella Luna de María: “Las webs que prometen la vacuna barata o vacunar en casa son un timo”

Este año tenemos un límite enorme para reunirnos en casa, de hecho es que apenas podemos. Y claro, una forma de “paliar” eso es la reunión telemática o, dicho en cristiano, cenar por videoconferencia.

Y eso a su vez implica el uso (y abuso, seamos realistas) de las aplicaciones más clásicas como Skype pero también de otras que han irrumpido con fuerza como Zoom y de otras que se han actualizado como WhatsApp o Telegram. Ahora bien, hay que tener ciertas precauciones para evitar caer en engaños y virus informáticos. Necesitamos consejo, que nos lo da en Fin de Semana con Cristina Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en ciberseguridad y Big Data: “La saturación ha pasado siempre, primero con los sms, luego el WhatsApp y este año con las videoconferencias. Cada año tiene lo suyo, a ver en qué estamos el que viene. Y el ancho de banda y la red, sobresaturadas, por supuesto”.

Los mejores consejos, como siempre, de parte de la experta en BigData: “Lo primero es tener apps actualizadas, además del sistema operativo, para que, si se ha descubierto alguna vulnerabilidad, haya sido corregida por los desarrolladores; tratar de usar redes buenas, como fibra óptica, e intentar no estar en las mismas horas en las que está todo el mundo y evitar el pico máximo. Si intentamos conectar con alguien justo a las 12 de la noche no va a ser posible, no hay ancho de banda para todos los que somos, lo mejor es elegir otra hora. También conocer perfectamente a la gente con la que vamos a conectar, así evitamos intrusos desconocidos; tener todo bien organizado, utilizar apps confiables, ojo a las cosas gratis que ofrecen algo a cambio y son empresas que en realidad quieren tus datos”.

Sobre apps confiables, Stella recomienda “Hangouts y Meet de Google, que funcionan muy bien y las puedes configurar con contraseña; Zoom tuvo algunos problemas en primavera referentes a vulnerabilidad pero parece que están solventados; Webex también funciona muy bien y tiene cuentas gratuitas, no necesitas ser empresa para estar; no perdamos de vista el sistema de cifrado de WhatsApp, es muy seguro para videoconferencias grupales; eso sí, cuidado con el ‘streaming’, es decir, vídeo en directo porque consume mucho ancho de banda porque es muy lesivo para el sistema”.

La gran noticia ha sido el comienzo de la vacunación en España y, como no podía ser de otra forma, hay gente que lo intenta aprovechar para hacer el mal: “Ahora, con esto, la Interpol ha anunciado que hay cerca de 3.000 webs maliciosas y falsas para gestionar citas de vacunación y ofrecer vacunas baratas, alternativas y fuera del sistema de salud. Hay que tener mucho cuidado porque no te puedes fiar de estas webs, el objetivo es conseguir tus datos personales, tu tarjeta bancaria, suplantar tu identidad y crear identidades falsas, por supuesto hacer el mal incluso poniéndote una falsa vacuna que te haga enfermar. Estamos hasta el punto de que la Guardia Civil ha alertado, hace tres o cuatro días, que hay gente llamando por teléfono a las casa de los ancianos o enviándoles mensajes de textos diciéndoles que va a acudir una persona a vacunarle, y la realidad es que nadie te va a llamar por teléfono para ir a tu casa, las vacunas se ponen en los centros de salud, en las residencias y en las farmacias. Una vez que les abren la puerta de casa hay robos, abusos, timos… todo tipo de situaciones desfavorables”.

Stella detalla que, cuando metes esos datos personales en las webs fraudulentas, “no llegan a ningún sistema de salud, le está llegando a un tercero. Te piden que confirmes tu identidad metiendo una tarjeta de crédito o una cuenta corriente o incluso el DNI y con eso pueden hacer mucho daño”.