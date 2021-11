La sorpresa de un veterinario al recibir un 'perro' herido y ver de qué se trata: "Imposible no darse cuenta"

Hace unos días, en una carretera de A Coruña, una mujer atropelló sin querer a un animal y avisa de lo ocurrido a una persona que reacciona y se dirige a Protección Civil. El animal, que no había muerto, buscó protección en la maleza y se quedó tumbado a unos 60 metros del accidente, que es donde lo encontraron. Lo recogieron, estaba herido y era un cachorro, por lo que lo llevaron a un centro veterinario.

José Luis González Fraga, responsable de la clínica Xarope, en Laracha, fue el que lo atendió y este domingo ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana de COPE para explicar quién les avisó de que llegaría el animal hasta el centro y cómo se percataron de que, en efecto, no se trataba de un can. “Los servicios de protección civil nos llaman a media mañana y nos dicen que hay un perro herido en la carretera y que nos lo traen al centro para ver qué podemos hacer por él”, comienza recordando. Lo que no esperaba es lo que descubrió después.