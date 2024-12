Fin de Semana viaja este domingo a la ciudad india que ha sorprendido a nuestros viajeros: "Estuvieron 20 minutos haciéndose fotos conmigo"

Grecia, Malasia, Tailandia, Japón, Laos, Filipinas... y ahora La India. Hace ocho meses María Machado y Dani Errántez decidieron que su Luna de Miel iba a ser diferente a lo habitual. Dejaron sus trabajos, ahorraron un poco... y se lanzaron a viajar por todo el mundo. Y les ha cundido.

Este domingo, María y Dani nos han descubierto la ciudad mágica de Nueva Delhi. Y han reconocido en Fin de Semana que la primera impresión que tuvieron de la urbe distó de ser la mejor: "No fue mi mejor día. Llegamos de noche, muy cansados... por todos es sabido el caos que hay en Nueva Delhi: muchos coches, ruido, gente, olores, suciedad... ¡mucho de todo! El hotel estaba en una zona muy concurrida y no muy amigable para el turista recién llegado" ha explicado María.

'Las Esquinas más perdidas' María en Nueva Dehli

Pero unas horas reparadoras de sueño y la luz de sol hicieron efecto a la mañana siguiente: "Nos hemos enamorado de Dehli" afirmaba rotunda.

Para conocer bien esta urbe, en la que viven más de 30.000.000 de personas, les ha acompañado Raju, un guía cuyos antepasados llegaron desde Pakistán. Es de la comunidad Sij, va con turbante y con la barba muy larga. Y durante las siguientes 8 horas acompañó a nuestros españoles por toda la ciudad: "Íbamos andando y hablábamos con unos y con otros. Les decía a una mujer que nos enseñara la casa... fue maravilloso estar con él" relataba Dani.

Fue Raju el que logró que María y Dani quedaran fascinados con Nueva Delhi, aunque haya rincones de la ciudad en las que no podían ni respirar: "Por lo que picaban la nariz y los ojos. Me tuve que poner una mascarilla en el mercado de especias porque no aguantaba. Los comerciantes de las tiendas están habituados pero indios que iban por allí tosían y estornudaban. Aún así, fue una experiencia divertida".

Entre las cosas que más han llamado la atención a la pareja viajera están los olores, algunos agradables y otros no tanto: "Las especias son muy agradables... pero también huele a baños públicos... mejor nos quedamos con el curry" comentaba María entre risas.

La piel clara y el tono rubio del pelo de María han llamado la atención de los nativos, que le piden continuamente fotos: "A Dani no tanto porque es moreno... todo el rato me piden fotos. Hace poco fuimos a un monumento muy conocido, la tumba de un emperador... había ido un colegio de niñas a verlo. Estuve veinte minutos haciéndome fotos con ellas".

