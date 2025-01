Fin de Semana da la vuelta al mundo y recorre el río Nilo para descubrir los grandes tesoros del Antiguo Egipto

María Machado y Dani Errántez forman una pareja de españoles que está viajando por todo el mundo sin prisas y sin billete de vuelta, y lo recogen todo en la cuenta de Instagram 'Las esquinas más perdidas'. De momento han pasado por una buena parte de Asia. Países como Filipinas, Tailandia, Malasia, Vietnam, Camboya, Laos, Singapur, Japón o Corea del Sur, entre otros. Este domingo se han pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana' para compartir con todos nosotros las mayores curiosidades de Egipto y su travesía a través del río Nilo.

Durante estos últimos días, nuestros findenautas más viajeros han recorrido el país más visitado de África desde el sur hasta el norte surcando el río Nilo. Es una de las formas más comunes para poder recorrer los principales templos egipcios. Se trata de un crucero, no tan grande como los que van por el mar, pero de un tamaño considerable que va llevando a los visitantes de un punto a otro. Es verdad que esta forma de conocer los países no es la forma que más les gusta a María y Dani para viajar, "porque no puedes interactuar tanto con la gente local", pero dado el tiempo que tenían decidieron que "era una buena forma para moverse".

Una de las maravillosas fotos de nuestros findenautas en Egipto con Abu Simbel de fondo

Su recorrido comenzó en Asuán, cerca de la frontera con Sudán. Desde ahí "fuimos subiendo hacia el norte siguiendo la corriente del Nilo, ya que desemboca en el Mediterráneo. Es muy curioso ver cómo va cambiando la vegetación según se va avanzando", han comentado. La gente que vive en esta ciudad "es muy intensa y apasionada, y tienen un color de piel más oscuro que el resto de los egipcios".

Además, como bien nos ha contado María, ahora es un muy buen momento para visitar la cuna de las civilizaciones. "Las temperaturas ahora son muy suaves, nos decía la gente. Por el contrario, en verano se alcanzan más de 50 grados", temperaturas realmente asfixiantes y con las que se hace complicado visitar este gran país.

Dani rodeado de enormes columnas egipcias durante su viaje a Egipto

Por otro lado, nuestros findenautas viajeros también nos han explicado que fueron a ver Abu Simbel, un templo espectacular mandado construir por Ramses II. "La construcción del templo se inició aproximadamente en 1280 antes de Cristo. Se tardan tres horas y media en llegar desde Asuán... pero merece la pena ir por lo impresionante que son las estatuas con las que te recibe en la puerta", han asegurado. No obstante, la próxima vez que vayan allí tienen pensado aprovechar para quedarse una noche y ayudar al turismo local.

Y por último, pero no por ello menos importante, uno de los tesoros más impresionantes de Egipto es 'El valle de los Reyes', un lugar que no podían perderse María y Dani: "Está muy apartada de la ciudad, porque para entonces había también saqueadores. Y aunque a primera vista parece que no hay mucho, cuando pasas las pequeñas puertas que se encuentran sobre las montañas y bajas las escaleras, las tumbas son imponentes", ha explicado María con todo lujo de detalles. "Tienen muchos relieves y están llenas de colores muy vivos. Tanto es así, que te preguntas cómo es posible que hayan llegado hasta nuestros días con esos colores", han concluido.

