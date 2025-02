Fin de Semana baila al ritmo de estos temazos musicales... ¡en latín!

Está en la redacción Paco Álvarez, el romano de cabecera de Fin de Semana COPE, que cada domingo trae curiosidades sobre Roma y hoy nos va a contar una historia curiosa que tiene que ver con música, Inteligencia Artificial y Latín. Paco es autor de muchos libros, como 'Crónica Rosa Rosae'.

Y este último domingo de febrero Paco ha traído unos temas musicales de lo más interesantes: "Todo empezó porque se puso en contacto conmigo un compañero de Brisbane en Australia, que nos escucha siempre y que tiene un programa en castellano en esa emisora, el amigo se llama José López y la emisora es la 4EB 98.1 FM de Brisbane, Australia".

Pep Lluis de Casfrare, que es como se llama el profesor, es Decano ejecutivo en la Escuela de Tecnología de la Universidad Woxsen. Allí dirige la escuela universitaria y conduce la investigación en Machine Learning e IA generativa, en India. Y se está dedicando en sus ratos libres a realizar música moderna cantada en latín.

Este tema, explicaba el colaborador de Fin de Semana, "se llama algo así como 'Reverenciad la corriente' : Date a mí, No pienses, hazlo por mí. Olvida la filosofía de la vida, No, Haz reverencia a la corriente. Pensamientos demasiado tontos, El amor, el amor reina solo, Fluye, fluye, sumérgete en la corriente, ¡conmigo!".

Este segundo tema musical dice: "No creo, no creo, no creo. He caminado por todas las tormentas, Tantos caminos hacia el éxito, Tantas rutas sin salida. Mi corazón está cansado. No sé qué hacer. ¿Qué hice? No soy el hombre que iba a ser. ¿Feliz o infeliz? Esto sé: Que si me hubiera casado con ella, Habría sido mejor. Estoy envejeciendo, Y no creo en el amor...".

Y ha terminado Paco su intervención al ritmo de esta canción titulada 'A todos los que dije adiós': "Despedidos. A todos los que dejé, Que me enseñaron la vida. Asumí el riesgo De todo lo que ofrecían. No fui yo, sino ellos quienes llevaron la corona, ¿por qué? Yo, sin hogar, sin urna, Sin carro, sin dinero, sin esposa...".

