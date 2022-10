Santi Rodríguez pasó dos minutos clínicamente muerto: “Me vi desde arriba. Fue una experiencia esclarecedora"

Hablar de Santi Rodríguez es sinónimo de echarse unas buenas risas. Pero este domingo, con Cristina, tocado hablar de la muerte. ‘Espíritu’ es el nuevo espectáculo teatral del cómico. Un show que es para ‘morirse de risa’: “Trato de mirar el lado cómico o menos malo de las cosas”. De hecho, se refiere a la muerte como el día en que ‘toca hacer mudanza’. Y Santi sabe de lo que habla. A lo largo de los últimos años, ha tenido varios problemas de salud que le han acercado a las puertas del más allá. “Me quedé dormido conduciendo. El ángel de la guarda me ha dicho: “Mira, me vas a perdonar, estoy cansado de estar pendiente de ti”. Le tengo echando horas extra. Y estos acontecimientos me han venido muy bien”. El planteamiento de ‘Espíritu’ es el de un tipo que ha de hacer inventario de su vida porque le han dicho que se va a morir… y descubre que ya está muerto. “Me he dado cuenta de que la vida se pasa volando. Nos tiramos toda la vida quejándonos sin motivo y teniendo miedo de cosas que no saben si van a pasar… ¿Por qué pasar malos ratos y no disfrutas de hoy?”. En julio de 2017, el día de su cumpleaños, el actor sufrió un infarto de bazo. Un año después, media hora antes de salir a escena, una mononucleosis latente que había contraído meses antes dio la cara: “Como tenía el bazo tocado y las defensas por los suelos estuve dos minutos y medio con la tensión en 1-3 y más ‘pallá que pacá’. Me vi desde arriba. Estaba el chico del SAMUR y mi mujer, muy asustada la pobre. Fue para mí una experiencia muy esclarecedora”. Santi habla de este suceso como quien cuenta qué han comprado en el supermercado. Y de esas experiencias límite nació ‘Espíritu’: “Lo desconocido nos da yuyú, no queremos tocarlo. Y yo no solo eso, sino que quise imaginarme si en vez de haberme quedado a mitad de camino que habría pasado si hubiera seguido”. Y lo hace haciendo lo que mejor se le da: las risas. “Pongo en escena a la niña de la curva. Es como el comité de expertos de la pandemia. Todo el mundo hablaba de ellos pero nadie los había visto”. Con ‘Espíritu’ Santi quiere hacer reír a los asistentes sin banalizar la muerte. Como dice en un momento de la obra: "Cuando llevas toda la vida aprendiendo a estar vivo, de pronto te mueres".

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Pepe Oneto, con ‘¿Qué cocinamos hoy?’ y de hablar del misterio Javier Sierra y José Miguel Gaona en "La esquina del misterio".

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Además, el juez Emilio Calatayud también nos desgrana con total rigorr asuntos sociales y de Justicia y Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.