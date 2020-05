El representante de un colegio de Tarragona denuncia amenazas para no abrir durante la fase 2

El representante del colegio Mare Nostrum de Tarragona, Jaime Climent, ha revelado en COPE cómo será la reapertura del centro este lunes durante la fase 2 y asegura haber recibido amenazas para no adelantar la fecha durante la semana pasada, cuando la provincia ya había pasado de fase. “En Cataluña se aprovecha que es fase 2 para poder abrir, pero nunca hasta el 1 uno de junio, una cosa que sorprende, porque llevamos una semana en fase 2 en Tarragona”, lamenta en Fin de Semana. “He pedido abrir y se me ha requerido formalmente que no lo hiciera bajo amenazas”, relata.

Además, el centro abrirá con limitaciones horarias, de 9h a 13h. “No podemos dar el servicio de comedor”, se queja el representante del colegio. “Yo tampoco soy partidario de defender la conciliación familiar, a mí lo que me mueve es el bienestar del niño, cuando se hace por medidas sanitarias, monitorizando el grado de contagios...”