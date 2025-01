La reflexión de Ángel Expósito a su vuelta de Auschwitz: "Fue una industria millonaria de matar gente"

El que acaba de regresar de Auschwitz es Ángel Expósito. Ha ido con el equipo de 'La Linterna' y nos cuenta sus impresiones en 'Fin de Semana'.

El comunicador, al comienzo de su charla con Cristina López Schlichting, relata que "este es el mayor infierno al que puede llegar el ser humano". Expósito ha estado con supervivientes del Holocausto, con profesores de historia.... y "de todo lo que he visto, me quedo con Joseph. Un señor de 83 años que se me rompe a llorar al hablar de sus padres".

Cargando…

La mayoría no murió por el gas. La mayoría "murió de hambre, de frío y de los trabajos forzados. Fue una industria millonaria de matar gente".

Como los hornos contiguos a las cámaras de gas, los sacaban fuera y hacían pilas de seres humanos... y "extraían de esos cuerpos los dientes de oro. Y antes les afeitaban la cabeza".

Expósito incide en que tendría que ser obligada para los jóvenes de Europa. El director de 'La Linterna' explica que, cuando recorres Auschwitz, ves los enseres, las maletas, lo que les quitaban. Pero hay una vitrina "con dos toneladas de pelo y con las trenzas de las niñas que todavía se conservan... que es escalofriante".

Expósito en Auschwitz

No te pierdas el resto del análisis que realiza Expósito del horror de Auschwitz tras su visita.

Así encendió expósito 'La Linterna' desde Auschwitz en el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración: "Es una visita obligada"

Ángel Expósito viajó, junto a un equipo de 'La Linterna', hasta Cracovia para visitar el campo de concentración de Auschwitz cuando se cumplen 80 años de la liberación del mismo.

Así describía la zona que encontró al llegar: "Estoy ya en las puertas de Auschwitz, estoy a 500 metros. De Cracovia a Auschwitz se tarda como una hora, hemos salido temprano, y estamos ya justo en la puerta del campo. Aquí estamos como a 4 o 5 bajo cero, con una niebla que no ves más de 100 metros.

Ángel Expósito junto a la guia oficial de Cracovia que les ha guiado en la fábrica de Oskar Schindler

Todo el campo completamente congelado, la nieve durísima, y si esto ya es un sitio fantasmal, tétrico y atroz para la historia del mundo en un día como hoy, no me quiero imaginar cómo tuvo que ser hace 80 años la liberación de esto".

Expósito recordó la imagen de cómo se producía la llegada a Auschwitz: "Se bajaban del tren en lo que es Birkenau, Auschwitz II, la famosa foto de las vías, con ese edificio rojo al fondo que estoy viendo, y a muy pocos metros, está lo que es Auschwitz I, que es donde estaban los famosos pabellones, el laboratorio del doctor Mengele y la casa de Hoss, el jefe que hemos visto en las películas.

Por tanto, digamos que eran dos o tres complejos, muchos de los judíos llegaban a Birkenau, se bajaban del tren directamente a la ducha y morían allí, ni siquiera pisaron Auschwitz".

TE PUEDE INTERESAR Los experimentos de Josef Mengele en Auschwitz: por qué estaba obsesionado con los gitanos

Además, hacía memoria de las cifras y es que se calcula que aquí murieron, solo en tres años, un millón de judíos, 30.000 gitanos traídos de toda Europa, más algunos enemigos que llegaban por aquí. Es indescriptible.

Expósito también quiso hacer mención a un "paradoja" que no podemos olvidar: "80 años después, hay que recordar que Auschwitz fue liberado, entre comillas, por el ejército rojo de Stalin, y que a sólo 200 kilómetros de donde estoy está el frente de guerra de Ucrania, con otro dictador, Putin".