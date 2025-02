Reaparece el castor en el río Tajo tras varios siglos desaparecido: "Se extinguieron por el consumo humano"

Es de color marrón, alcanza una longitud de hasta 90 centímetros, pesa entre los 15 y los 30 kilos, su cola le sirve como timón para impulsarse en el agua, y además es el mayor roedor de Europa. ¿Sabrías adivinar de qué animal se trata? Pues sí, del castor.

¿Y por qué mencionamos a este animal? Porque tras varios siglos sin castores en el río Tajo, ahora han reaparecido. Se extinguieron en la península ibérica hace más de 1.000 años, y en 2003 volvieron a reintroducirse en España. Primero aparecieron castores en el río Ebro, después en el Duero, más tarde en el Guadalquivir, y ahora, han llegado también a la cuenca del río Tajo.

Los castores están recuperando cada vez más terreno, y para analizar este asunto hemos hablado con Marco Ansón, investigador independiente y técnico medioambiental que fue la primera persona en detectar un ejemplar de castor en la cuenca del Tajo el pasado mes de junio.

"Estaba trabajando en una investigación sobre el martín pescador y de repente lo reconocí y lo vi cruzando el río Tajo. Dije... ¡Anda!, un castor europeo en una cuenca en la que no hay datos ni ninguna descripción de ello al respecto. Entonces llamé a mi compañera y nos pusimos a trabajar sobre la especie", ha explicado Marco.

Sin embargo, como bien nos ha contado el investigador no se trata de una especie invasora ni mucho menos: "Son castores europeos que han llegado hasta allí porque alguien decidió reintroducirlos de forma ilegal en la península ibérica, porque no está permitido traslocar poblaciones".

Realmente recuperar esta especie no tiene un impacto negativo, algo que también hay que dejar claro, pero lo que no está bien es reintroducir animales por iniciativa propia: "Su llegada es algo positivo, pero su reintroducción tiene que hacerse de modo controlada y no de motu propio".

Por otro lado, algo muy interesante es que "seguramente su desaparición se dio por un motivo muy sorprendente, el consumo humano". Una afirmación por parte de Marco Ansón que ha llamado mucho la atención de Cristina y que no ha dejado indiferente a nadie. En 'Fin de Semana' seguiremos muy pendientes de todo lo que pase con los castores en nuestro país.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.