El problema social al que se enfrentan millones de españoles y que ha alcanzado incluso a la Reina Sofía

Alerta en España: en los próximos 5 años se van a necesitar 260.000 cuidadores profesionales extra debido al envejecimiento de la población. Así lo asegura el último informe elaborado por la Secretaría de Estado de derechos sociales en el que se recoge que España necesita aumentar en un 53% el número de 'cuidadores de la dependencia' para el año 2030.

Una cifra que todavía es más importante si tenemos en cuenta que más del 37% de los hogares con personas dependientes tienen una necesidad no cubierta por servicios de cuidado a domicilio, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta misma semana.

Una necesidad no cubierta ya fuera porque no disponían de ese servicio o porque requerían más horas de cuidados. Mira, según datos del INE, en dos millones y medio de hogares españoles (que corresponde al 12,8% del total) vivía alguna persona dependiente en 2024.

Alamy Stock Photo Un hombre cuida de su madre de 90 años en un parque público

El Gobierno ha creado ahora una comisión interministerial para buscar fórmulas que ayuden a solucionar este problema antes del año 2030. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha un segundo grupo de trabajo con las comunidades autónomas porque las competencias sobre la dependencia recaen sobre ellas.

Para reflejar esta realidad, la directora de 'Fin de Semana' Cristina López Schlichting, ha querido hacer alusión a la situación que lleva viviendo desde hace un tiempo una de las mujeres más conocidas en España: "La Reina Sofía cuida siempre de su hermana Doña Irene, muy gravemente limitada en estos momentos, y lo sabemos de primera mano", ha comenzado explicando.

"Un compañero del equipo de deportes de COPE (cuyo nombre me ha pedido que no digamos) me ha contado esta semana que ha asistido a un concierto en el que también estaba la Reina. Había llevado a su hermana, que está en silla de ruedas y discapacitada psíquicamente, y allí se le vio muy pendiente en todo momento de ella", ha detallado. "Como ella, muchísimas familias se encuentran en esta situación y cada vez va a haber más, por lo que tenemos que ser conscientes del problema que supone en nuestro país"

PERFIL DE LOS CUIDADORES

El 80% de las personas que trabajan en este sector son mujeres, y los principales problemas que se encuentran son que ganan un 35% menos por hora respecto al salario medio en España, que la mitad de ellas tienen un contrato parcial. Tienen más del doble de probabilidades que el resto de españoles de trabajar en turnos nocturnos o en domingos.

Por otro lado, si hablamos de este tema no podemos pasar por alto el 'síndrome del cuidador quemado', un fenómeno muy común entre aquellos que se hacen cargo de un ser querido. En España, las administraciones públicas han activado diferentes programas orientados a apoyar a las personas cuidadoras en su salud física y mental, con seguimiento telefónico y atención psicológica.

Un gran ejemplo es la iniciativa 'Cuidar a Quienes Cuidan', puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid en 2021, pero hay más. Sin embargo, para los cuidadores, la vida social queda al margen. Y aunque los cuidadores profesionales pueden aliviar su situación, muchas veces prefieren ser ellos los cuidadores principales o únicos porque saben que nunca un cuidador profesional va a tener una dedicación tan plena como un familiar.