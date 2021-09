“Podemos tener 55 días de erupción ininterrumpida y la lava no tardaría en llegar al mar”

Ante la evolución del volcán activo surgen muchas dudas, y lo mejor para solucionarlas es acudir a un experto como Rafael Becerra, profesor de Geografía Física y miembro del grupo GEOVOL de la UCLM, que relata en Fin de Semana con Cristina su situación actual: “Estoy a unos 4 km del volcán en la zona del paso y nos caen cenizas, hace 10 minutos nos estábamos cubriendo”.

Rafael detalla que las erupciones actuales son las normales para el tipo de volcán que es: “Son explosivas, una especie de crecimiento de una burbuja de gas, se infla y estalla y lanza por los aires lava. En los cráteres más altos las explosiones son más fuertes, pero es en los de más abajo donde más lava se expulsa”. Por fortuna “la población está evacuada y no corre peligro, en todo caso hasta que no veamos cómo evoluciona todo no podemos datar nada más”.

La pregunta clave que todos nos hacemos, ¿cuánto puede durar este fenómeno natural? “Puede durar meses, según las estimaciones se habla de entre 24 y 84 días y en torno a 55 días de erupción, eso es haciendo la media de las erupciones históricas de Canarias. Sobre todo las producidas en los últimos siglos, claro”. Sobre si esto puede volver a ocurrir dentro de un tiempo, “sí, es posible, extrapolando los datos tenemos que podría repetirse dentro de entre 30 y 60 años, pero las estadísticas no son fiables, son inestables”.

Ahora mismo las miradas están fijas en las coladas y su posible llegada al mar, lo que explica Rafael: “No puedo decirlo con seguridad porque esta nueva boca abierta parece que es más fluida, por tanto la lava tendría mayor velocidad y podría llegar a lo mejor al mar o no, depende de la topografía, de si se encauza por donde han ido las anteriores... es muy aventurado decir algo”.

Otro asunto que es muy doloroso es las pérdidas económicas por los terrenos destrozados por la lava: “Los cultivos se han perdido y a lo mejor no se puede volver a cultivar en centenares de años, pero si ese terreno se aprovecha para otros usos como protección de turismo dentro de un tiempo prudencial cuando el entorno se recupere podríamos tener un entorno bello como el Teneguía, en su día se llevó muchos cultivos pero luego esa erupción ha repercutido en recurso turístico para la isla”.

En todo caso si alguien va a estar cerca, el experto lo tiene claro: “Las cenizas son malas para las vías respiratorias, sobre todo para personas con problemas de salud. Siempre es recomendable llevar mascarilla y gafas”.

Por último ha tranquilizado a la población de que pueda ocurrir algo como pasó en Pompeya: “Eran otros tiempos y ellos no pudieron saber la erupción, no había instrumentos de medición. Aquí sí los hay y esto se venía venir. La gente de Pompeya no sabía que vivía a espaldas de un volcán, los temblores eran cosas de los dioses hasta que la bestia despertó por sorpresa. Esto en La Palma esto no puede pasar, este tipo de volcanismo no está contemplado”, termina.