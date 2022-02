Un podcast con niños o el proyecto ‘NCA’: así se renueva y revoluciona el modelo educativo

Los tiempos cambian y los tiempos en los que un profesor se subía a un estrado y daba una clase maestra durante 45 minutos han sido superados por el tiempo. Hoy en día tienen tantas posibilidades los estudiantes de escuchar cualquier discurso desde sus dispositivos móviles que, verdaderamente, ha llegado el momento de renovar el modelo educativo, conseguir una modalidad de educación que les apasione, les involucre y les incite a aprender.

Políticamente se intenta hacer con diversas reformas, siempre polémicas, y la última incluye pasar de cursos con suspensos, eliminación de asignaturas obligatorias, etc., pero el asunto es más complejo y profundo. Por ello es de agradecer que surjan iniciativas por parte de colegios para intentar que los alumnos no solo se interesen sino que vivan la educación.

El proyecto Radio Active es uno de ellos. Son alumnos muy jovencitos y su profesora haciendo un podcast, sin trampa ni cartón. El primer programa fue publicado en octubre de 2021, el más reciente este pasado 14 de enero, y parece que la cosa no va a parar, ni mucho menos. La responsable de esta maravilla es Almudena Méndez, profesora del colegio Asunción Rincón de Madrid, que ha pasado por Fin de Semana con Cristina para contar en qué consiste: “La idea surge a finales del curso pasado. Estuve reunida con Andrea, la secretaria del centro, pensando en un proyecto para mejorar las destrezas orales de los alumnos, la comunicación es fundamental para todos. Queríamos algo motivador y complejo pero no tanto como para que no quisieran no intervenir. Vimos que el podcast era una buena herramienta y está funcionando muy bien”.

Sorprendente es que un niño puede hacer algo tan complejo como hablar de temas que requieren cierta madurez, y Almudena lo explica: “Es posible porque son capaces de muchas más cosas de las que nos creemos. Tienen una capacidad para hacer, reproducir e involucrarse que los adultos quizás tengamos sesgados, tal vez por opiniones, miedos y vergüenzas, y eso ellos lo olvidan en cuanto disfrutan y dan lo mejor de sí mismos. Son niños muy pequeños y temas complejos, pero son temas de actualidad que estamos oyendo constantemente y además están relacionados con cosas que vemos en el colegio, así que es una ampliación de contenidos y, aparte, aprenden a comunicarse y expresarse. Son capaces de esto y de mucho más”.

Una de las participantes es Blanca, está en 4º de Educación Primaria y tiene 9 años, y le cuenta a Cristina que ella ha participado: “He hablado del volcán de La Palma. Es tipo tromboliano, se llama Cumbrevieja y murieron dos personas por los gases”. Blanca reconoce que esta forma de hacer radio “es más divertida que las cosas que normalmente” hacen en el colegio porque “me gusta buscar la información, ver documentales, los volcanes… pero en el cole lo que más me gusta es la ciencia y los animales”.

Almudena, por su parte, recoge el testigo para asegurar que espera que sea “el principio solamente de un gran cambio en el que los niños sean 100 % partícipes de su propia educación. Al final el objetivo del docente en el aula es guiarles, ellos se adaptan a lo que quieras enseñarles, solo tienes que darles las herramientas y acompañarles en ese camino. Este que acabamos de empezar con este tipo de educación distinta creo que puede motivarles y recorrerán el camino con más fuerza”.

Finalmente, cuenta cómo ve la escuela del futuro: “Inclusiva, para todos los alumnos, tengan mayor o menor dificultad. Deben tener recursos personales y materiales y creo que los protagonistas han de ser los alumnos, lo que hagamos que sea por y para ellos. Por supuesto ofrecerles nuevas experiencias que hoy por hoy no se plantean en un centro escolar como la iniciativa del podcast. Ofrecerles experiencias que recuerden, mediante las que aprendan, y por supuesto enseñar desde el amor, la paciencia y la comprensión”.

Otra voz autorizada es el Hermano Jesús Félix Martínez, director de la Red de Obras Educativas La Salle, que cuenta en qué consiste el proyecto NCA, que son las iniciales de Nuevo Contexto de Aprendizaje: “Como institución tenemos la sana costumbre de hacer análisis de la realidad. El proyecto surge en una asamblea de 2014, analizamos y pensamos y lo comenzamos a desarrollar en el año 2018, pero es un proceso paulatino de descubrir qué pasa en nuestro mundo”.

El Hermano Jesús Félix detalla que tienen que ser “capaces de ofrecer a los niños y a los jóvenes unas herramientas y contextos que les permitan desarrollar todo aquello que tienen dentro. Luego confiando en ellos es posible todo”.

NCA, profundiza, “es una propuesta global que supone una revolución respecto a lo que estamos acostumbrados. Implica generar contextos en los que somos capaces de desarrollar el ser, el saber, el saber hacer de los niños y los jóvenes, para eso trabajamos sobre los espacios, los horarios, la estructura del aprendiza y la estructura de la evaluación. Ofrecemos posibilidades múltiples para que todas las capacidades y sus competencias tengan la oportunidad de fluir y aflorar”.

¿Qué hace un alumno que no hiciera antes? El Hermano explica que “ellos son los protagonistas del aprendizaje, todo el proceso se hace para que ellos sean capaces de orientarse”. Esto se materializa en cinco ámbitos: “Acogida, donde se le sitúa en el espacio, se le motiva con lo que va a hacer, se le explican los retos que tiene que afrontar; en Seminario trabajamos el saber, adquirir conocimientos con rigor en distintas materias; en Talleres tiene la oportunidad de desarrollar unas capacidades del ser; en Proyectos es donde les ofrecemos la oportunidad de desarrollar lo que han aprendido en Seminario y aplicarlo en el mundo; finalmente está El Cierre, para reflexionar sobre lo que han hecho en el aula, cómo les va a servir en la vida y cómo integrarlo”, termina.