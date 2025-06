"Desde pequeño Carlos supo que tenía un don que hacía feliz a los demás... y eso le hacía feliz a él"

Dicen, los que conocieron de cerca, a la que sin duda ha sido una de las voces más importantes de nuestro país, que su dueño siempre vivió “a su manera”. Y que lo hizo hasta su muy temprano final, en diciembre del año 2021.

La vida de Carlos Marín Menchero, la voz española del grupo musical Il Divo, se apagó en un hospital de Manchester. Su historia había comenzado hacía 53 años muy lejos de allí. En Alemania.

Y acaba de llegar a las librerías un texto que repasa la vida del barítono español. Se llama 'Carlos Marín, el Divo', lo firma Miguel Ángel Bargueño que ha contado con la colaboración de la madre del artista, Magdalena Menchero. Ambos han pasado este sábado por los micrófonos de Fin de Semana.

"Era un hijo maravilloso, se preocupaba siempre de mí. Era un ángel desde que nació". Su madre reconocía a Cristina que, cuatro años después de la muerte de su hijo, sigue estando mal: "No esperaba oír su voz hablando (en la entrevista) y estoy emocionada. Y bueno, poco a poco se va pasando pero no se me olvida nunca. Ayer terminé de leer el libro y horrible... Me ha gustado muchísimo".

Bargueño, que se ha encargado de escribir estas memorias que han editado 'Cúpula' compartía cómo llegó el proyecto a sus manos: "Tengo entendido que Magdalena había escrito unas memorias que hicieron labor de terapia tras la pérdida de su hijo... Me llamaron de la editorial preguntando si me apetecía escribir una biografía de Carlos Marín que recorriera toda su vida y su trayectoria".

En los micrófonos de Fin de Semana, Magdalena ha recordado cómo llegó junto a su familia y su novio a Alemania, país de nacimiento de sus dos hijos, Rosi y Carlos. Ha relatado sus vivencias al llegar a un país nuevo, su primer trabajo cosiendo a mano "porque no sabía utilizar la máquina eléctrica" y ha compartido detalles de la infancia de su hijo: "Estuvimos 18 años en Alemania. Mi hijo cantaba desde chiquitito, se dormía cantando. Con siete años cantó 'Granada' ante muchísima gente. Se quedaron como locos porque tenía una voz impresionante. Era como Joselito".

Uno de los temas preferidos de Carlos desde muy pequeño, y que le enseñó su padre, fue 'Granada', del mexicano Agustín Lara: "Creo que Carlos desde bien pequeño supo que tenía un don, que cantaba bien y comprobaba como ese don hacía felices a las personas y eso le hacía feliz a él. Estos temas eran la música que se escuchaba en los 60 y 70 en su casa y creo que este tipo de música fue una clara influencia para que se decantara por este tipo de música, más lírica, letras más románticas y eso le llevó, cuando fue más mayor, a especializarse en ópera, zarzuela y los musicales".

¿De dónde viene este don musical? "Mi hermana era de canción española y animó a mucho Carlos desde que era pequeño. Y mi marido cantaba pero vamos, no profesional ni mucho menos. Siempre cantaba 'Granada' por eso le enseñó esa canción" recordaba Magdalena.

La vida y la carrera de Carlos iba viento en popa cuando Simon Cowell decidió contar con él y con otros tres jóvenes europeos para fundar un grupo musical: Il Divo.

