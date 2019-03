Pablo Rivero y la vuelta de Cuéntame: "No me importa ser para siempre el hijo de los Alcántara"

Tiempo de lectura: 2



'Cuéntame', la eterna y maravillosa serie de TVE ha vuelto a nuestras pantallas con su vigésima temporada, que mete de lleno a la familia Alcántara en los años 90.

Una temporada que nos ha presentado en el 'Fin de Semana' de COPE el actor Pablo Rivero (Toni Alcántara, el hijo mediano de la familia) y en la que se vivirán momentos históricos como la caída del Muro de Berlín, que cubrirá como periodista Toni: “La caída del Muro de Berlín la grabamos casi como un directo. Me tuve que aprender todo de memoria”. También se vivirán otros momentos históricos como la liberación de Nelson Mandela; la amenaza que supuso para esa nueva "ciencia" llamada informática, el virus conocido como Viernes 13; la llegada de la televisión privada y los nuevos canales; los negocios de Juan Guerra, hermano del todopoderoso vicepresidente del Gobierno de Felipe González o el inicio de la burbuja inmobiliaria.

Será la primera temporada sin Carlos y Karina, y la decimoctava de Rivero, que recuerda: "Empecé con 20 años en la serie y tengo 38. Es toda una vida”. Un papel que logró gracias a, entre otras cosas, su parecido físico con su madre en la ficción, Ana Duato. “Hicieron un casting para hijos que se parecieran a Ana Duato e Imanol Arias. Y me eligieron”.

Rivero está muy orgulloso de su papel en la serie y no teme haberse encasillado: “No me importa ser para siempre 'el hijo de los Alcántara'. Luego he hecho muchas cosas y nunca he tenido la sensación de estar encasillado. El mejor reconocimiento es hacer un trabajo que trascienda. A mí me encanta que me reconozcan por la calle”.

Y también disfruta de esa conexión entre el público y la serie: “Esto es una comunión entre el equipo y el espectador. Somos como una familia. Y nuestro mayor premio es que el espectador viva en paralelo el crecimiento de su familia con el de la nuestra.”

20 temporadas ya de 'Cuéntame', la serie que comenzó con el final del franquismo y ha llegado ya hasta la caída del Muro.