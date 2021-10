Norma Duval: “Las cantantes actuales son vedettes adaptadas a los nuevos tiempos”

No es fácil estar a la altura de una carrera así, tener un nombre que provoca respeto en el mundo de la cultura y fuera de él. Norma Duval lo consigue y con creces, y ha pasado por Fin de Semana con Cristina en ‘Amigos del programa’, donde reconoce su admiración por Josephine Baker, bailarina, cantante y actriz francesa de origen afroamericano, considerada la primera vedette y estrella internacional: “Ahora le van a dar un premio importantísimo en Francia, en España sería impensable algo así para una vedette, la máxima condecoración, imagina con los años que ya lleva muerta… la verdad es que fue una revolución dentro del mundo del espectáculo y no solo dentro de París sino a nivel mundial. Creo que era una persona extraordinaria y una artista incomparable”.

Norma ha recordado cómo su padre y ella volvían a tejer las lentejuelas que se le caían de su vestido: “Es una anécdota muy bonita porque él nunca quiso que yo fuera artista y luego lo tuvo que aceptar porque mi madre lo apoyó muchísimo y luego mi padre por aburrimiento lo aceptó. Al final él, que era una persona maravillosa, me ayudaba a poner esas lentejuelas, pero él quería que fuera lo que se llevaba en esa época, como secretaría o modista. Quería para mí una profesión tranquilita, que me casara y tuviera hijos, y yo tenía otros planes. Finalmente fue un gozo porque tener un padre tan maravilloso lo recuerdo siempre”.

Su gran papel al final fue el de cuidadora: de sus tres hijos, de su hermana, de sus sobrinas y de su madre con Alzheimer en mayo de 2021. ¿Quién ha cuidado de Norma? “Yo misma”, reconoce sin rubor, “soy un desastre ja, ja ja, la verdad es que no me sé cuidar y mi hermano me regaña mucho, es militar retirado, y de vez en cuando me dice ‘no puede ser, no te cuidas, ten una vida más tranquila, siempre con estrés’, pero soy como soy, no cambio, ni él”.

Norma recuerda cuando adoptó la nacionalidad francesa: “Me daban la opción de coger un nombre francés, pero no quise porque primero Purificación, luego Norma Duval y ahora un nombre francés, esto va a ser un choteo, y el de ahora es porque tuve un representante que me llevó muy poco tiempo al comienzo y mi madre, que era la clásica artista y me acompañaba, dijo ‘hay que cambiarle el nombre para que cuaje con lo que hace’, así que cogió una cajetilla de tabaco y empezó a escribir nombres por las esquinas, nombres muy raros, y en una de las esquinas puso ‘Norma Duval’, me dijo que eligiera un nombre de entre todos los que había puesto y digo ‘me encanta Norma Duval, me suena bien’, y mi madre me explicó que era Norma por Marilyn Monroe y Duval por ‘La Dama de las Camelias’, y lo que no sabía era lo que me deparaba el destino porque así triunfé en el teatro”.

La vocación le llega a la artista, como reconoce, por nacimiento: “Nací así, sin antecedentes en la familia. Hubo una tía que bailó un poco pero sin más”.

Preguntada sobre si sería posible retomar proyectos de teatro que tenía un poco apartados, Duval no cierra la puerta pero lo ve difícil: “Sí, pero es que tengo una vida muy ajetreada, proyectos que no me cojan mucho tiempo, no voy a meterme en el escenario y morir en él porque me bajé hace mucho tiempo y del musical siendo joven como quería ser. Siempre he hecho pequeñas temporadas y ya veremos, viajo muchísimo y atarme a mi edad… no estoy por la labor. Quiero hacer cosas pero que me permitan libertad”.

“Lo he pasado mal”, afirma al hablar de la neumonía bilateral por la covid, “pero estoy totalmente repuesta. He estado un montón de meses muy cansada y cuando llegaba a casa de grabar ‘El desafío’ estaba agotada por los efectos del covid, cuando te ataca de verdad es muy dañino. Estuve muy fastidiada y lo pasé muy mal, he recuperado mi energía pero no me fío mucho de este bicho”.

Volviendo al ‘music-hall’, Norma no lo ve muerto sino “transformado”: “Lo he dicho varias veces, en absoluto, las cantantes actuales son vedettes adaptadas a los tiempos. Cantan luciendo, vestidas van como ellas. La vedette no ha muerto, se ha transformado, como por ejemplo Madonna”.

Norma también estuvo en el cine pero no se considera musa: “No, para nada, y no hice películas de destape. Hice ‘La mujer del juez’, donde había una violación, no me gustó el tema de enseñar algo más y algo menos, y me retiré del cine con algunas películas más a mis espaldas pero sin hacer carrera extensa. Donde sí he hecho más es en tv y tener mi propio espectáculo, a mí el hecho de montar con 22 años mi espectáculo antes de irme a París y ser empresaria me gustaba, tener mi equipo, me ha hecho muy feliz”.

La actriz ha pasado por varios matrimonios hasta que por fin ha encontrad la estabilidad, con Matthias Kühn: “La vida son etapas, y yo tengo la suerte de haber tenido muchas. Sigo viva y sana y he tenido la etapa con mi primer marido, larga y en la que formé mi familia con los hijos, luego una segunda etapa con una persona maravillosa, con el que tengo una magnífica relación, y luego llegó Matthias, a quien no esperaba para nada, con el que llevo 12 años, y creo que es una etapa muy buena porque es la etapa de la madurez, de la experiencia, y quizás más paciencia”.

Para finalizar, Norma Duval lo tiene claro: “El artista nace y se hace, son las dos cosas. Cuando no naces artista es muy difícil hacerte, si no lo llevas dentro… mis hijos y nietos tienen otras inquietudes y yo lo respeto, por supuesto”.