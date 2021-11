Niña Pastori: “Mi madre no sabía cómo cantaba yo cuando con ocho años me acompañó a mi primer concurso”

¡¡Estamos de celebración!! No todos los días tenemos a grandes artistas que permanecen 25 años cantando y al pie del cañón. Por eso no en Fin de Semana con Cristina hemos hablado con una grande entre los grandes: Niña Pastori.

María Rosa García, la que deslumbró a Camarón y a Alejandro Sanz, la que emocionó al Papa cantándole una nana, la de los cuatro Grammy latinos. Ella lleva 25 años navegando en la música y ahora vive en Cádiz tras volver de Madrid: “La casa es la casa, siempre es bonito volver. Se vive muy bien, estamos muy tranquilos, y además como viajo tanto está muy bien bajar el ritmo de cuando en cuando, viene bien para las cabezas”.

“Es muy fuerte llevar 25 años en la música, no me lo acabo de creer, es mucho tiempo y es lo que pasa cuando nos hacemos viejos, que no parece que hayamos vivido tanto”, asegura con alegría.

Con 17 años cantaba ‘Tú me camelas’ y toda España la canta desde entonces, han pasado 25 años y ahora selecciona 55 canciones y las ha metido en un recopilatorio llamado ‘Sigo navegando’: “La selección ha sido difícil porque son muchos discos y canciones bonitas y nos hemos ido dejando llevar entre la compañía y yo entre los grandes éxitos y las que más suelen gustar, todas las colaboraciones posibles, etc., para que los fans tengan un resumen de todo este tiempo”.

Niña Pastori ya se presentó a un concurso de canto, solo tenía ocho años, y su madre aún no la había oído cantar: “Era muy pequeña y era muy pronto. Con ocho años me quise presentar, solo había cantado en mi barrio con mis amigas un ratito, algo mínimo, que además fueron mis primeras fans, estábamos en un banco sentadas y me dijeron ‘ay qué bien cantas’, me quedé mirándolas con sorpresa”.

Con 13 encandiló a Camarón, que la invitó a en un teatro de Cádiz: “Un hermano suyo era muy amigo de mi madre, Manuel Monje, muy conocido en San Fernando, y era muy amigo de mis padres, pertenecíamos a la misma peña flamenca, la Tertulia Flamenca de San Fernando, y era un sitio donde se reunían los flamencos que vivían allí. Cuando él venía allí habremos coincidido con él, seguro que ahí me escuchó. De ahí fuimos a un homenaje que hicimos a un guitarrista que es ‘El niño de los rizos’ y en ese homenaje me sacó personalmente”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

María Rosa recuerda también, como “uno de los mejores días” de su vida, el día del medio bocadillo de mortadela: “Estuve con él desde por la mañana. Mi madre me dijo ‘eres muy charlatana, no te líes a preguntas y le molestes, tú calladita y pórtate bien’, y es verdad que yo era muy charlatana y preguntaba sin parar, y Camarón tenía fama de ser tranquilito, pero creo que no era tanto como decían. Creo que si estaba a gusto y con gente que quería era un señor muy divertido y amable, pero si no estaba a gusto a lo mejor se callaba y no decía ni pío y era muy reservado. Así que estuve con él todo el día en su piso de San Fernando y recuerdo que, recién despertado, salió en pijama, se tomó un café solo y después se vistió y nos fuimos a dar una vuelta. En esa vuelta se pidió medio bocadillito de mortadela, estuvo jugando al billar y fue un día estupendo”.

La artista, además, se moja hablando sobre las críticas de los puristas cuando cantó con Rosalía: “Al principio sí me importaban, cuando apareces en un sitio y tienes repercusión y gustas pues tiene que haber de todas las opiniones, estamos expuestos. Es algo natural y normal. Rosalía es una gran artista, me gusta mucho, hace su forma y no la puedes meter en el flamenco porque no tiene nada que ver con lo que hace, ella hace lo suyo muy bien, hace otro tipo de música y ha abierto una puerta que no había. ¿Hay que criticar lo que haga? Qué bonita es la libertad en el arte”.

En mayo de 2003 Niña Pastori emocionó al Papa Juan Pablo II al cantar un impresionante Ave María delante de él, algo que ella recuerda con cariño: “Son cosas que son tan bonitas y especiales que ya pueden pasar 100 años que eso no se olvida. Yo con eso pude vivir una oportunidad única, y además yo no había hecho nunca el Ave María de Schubert y fue para mí una oportunidad de hacer algo diferente. Y en eso fue imprescindible Jordi Casoliva, entonces director de Cadena 100, que apostó por mí cuando nadie lo hacía e impulsó el disco que saqué, ‘María’, creo que es el más vendido. Por eso le quiero mucho y siempre le querré”.

Niña Pastori está este 27 de noviembre en Albacete en el Palacio de Congresos, en Sevilla el 10 de diciembre, en Madrid el 20 de diciembre, en Barcelona 27 y 28 de diciembre, y hay citas en febrero en Cartagena y Zaragoza.