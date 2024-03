"Muchos adolescentes empiezan con porros porque son sus padres los que les dan un canuto en casa"

Hay visitas que disfrutamos de forma especial en Fin de Semana. Este domingo ha pasado por los estudios Álvaro Bilbao. Neuropsicólogo, experto en salud cerebral, escritor, confereciante y, sobre todo... padre de tres hijos: Diego, Leire y Lucía.

Se ha convertido en una referencia educativo para millones de padres. Tras 'El cerebro del niño explicado a los padres', '¡Hola familia!' o 'Todos a la cama', ahora llega 'Prepárate para la vida': "Siempre decía que hasta que no tuviera hijos adolescentes no me atrevería a hablar de adolescencia. Es muy distinto ver los toros desde detrás de la barrera que desde la arena".

El cerebro de los adolescentes es un misterio insoldable que muchos padres quisieran desentrañar. Y esta guía, explicaba el especialista, "es para los adolescentes. En este momento he sentido que necesitan mucha ayuda. Hay una crisis muy grande de salud mental infanto-juvenil. Sabemos que los chicos y chicas tienen una crisis existencial importante, perdiendo referentes con las redes sociales, y en este libro les hablo en primera persona para que puedan tener unas claves de sentido común, basadas en todo lo que sabemos del cerebro para que entiendan cómo funciona".

En sus redes sociales, Álvaro Bilbao comparte, en forma de vídeos, claves e ideas para mejorar la relación con nuestros hijos y para entendernos como padres: "Cuando los hijos cumplen 14 años, ya hemos pasado el 80% del tiempo físico, mano a mano, con ellos. A partir de ese momento, vamos a pasar pocos ratos y tiempo con ellos".

La adolescencia, señalaba Bilbao, es un periodo de separación: "Tiene que ser así. Un proceso de separarse tanto socialmente como psicológicamente de papá y mamá y empezar a hacer su vida".

¿Qué actividad se produce en el cerebro de los chavales?: "Sus cambios a nivel cerebral exigen mucho de los chicos y chicas. Invierten mucho tiempo e interés en su aspecto, en sus relaciones sociales, en aprender a relacionarse con el otro sexo... Y todo eso hace que pasen de nosotros. Que no tengan tanto interés en escucharnos. Que a lo que nosotros nos parezca importante, a ellos les importe un pimiento porque su cerebro tiene un programa: que aprendan a integrarse y relacionarse socialmente con aquellas personas que son relevantes a partir de ese momento" y añadía: "Tienen que crear su tribu y aprender las claves de relacionarse".

Eso no quita, explicaba el doctor, que no debamos poner normas y límites a los hijos: "El trabajo de los padres es poner normas y límites. Con 2, 8 y 14 años. He tenido en consulta a chicos y chicas que empezaron a fumar porros porque sus padres les dieron el primer canuto. Padres que compraban botella de alcohol con 16 años porque querían ser los mejores amigos de sus hijos". Y alertaba: "Los padres nunca vamos a ser los mejores amigos de los adolescentes porque nuestro trabajo es distinto. Nosotros tenemos que seguir siendo el punto de referencia que les diga lo que está bien o mal (...) Todo lo que decimos los padres se queda grabado en una región de la corteza prefrontal que es donde tenemos las normas y límites y donde ellos consultan cuando han de tomar decisiones en la vida".

