El meteorólogo Jorge Olcina adelanta el tiempo que nos traerán los Reyes Magos

En 'Fin de Semana' seguimos celebrando con mucha ilusión estas fechas tan especiales. Pendientes de los últimos días de 2024 y las primeras andanzas de 2025, una de las principales preocupaciones es saber qué tiempo nos va a hacer, entre otros motivos para elegir bien la ropa de Nochevieja.

Y si hay alguien que sabe qué tiempo nos espera ese es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante que como cada Fin de Semana nos ha contado las novedades en cuanto a lo meteorológico.

Nochevieja y año nuevo

¿Qué días nos esperan? "Pues lo que estamos registrando los últimos días, más anticiclón, nieblas que son espesas en los valles de interior, temperaturas muy bajas en la madrugada, primeras horas de la mañana y después mañanas un poquito más caldeadas", responde el experto del clima.

En Nochevieja "bajan un poco más las temperaturas nocturnas. Por ejemplo, en Madrid para toda la próxima semana rondando los 0-1 grados, o sea que mínimas muy frías para estos últimos días del 24 y primeros del 25".

Los Reyes magos ¿traerán nevadas?

"El sábado que viene lo confirmaremos, pero los Reyes van a venir bajo el síntoma atmosférico del anticiclón y poco cambio. Los primeros 10 días tranquilidad, no hay un patrón que podríamos decir pues va a venir más aire frío, va a traer nieves importantes, no, la verdad es que desde que comienza el año ya en la madrugada del martes al miércoles próximo hasta bien entrada la siguiente semana, pasado los Reyes incluso, el anticiclón se ha apoderado de nuestra atmósfera y parece que no se quiere mover", concluye.