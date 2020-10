Marta Capelán, oncóloga: cómo superar el cáncer de mama gracias al apoyo de la familia

Este lunes 17 de octubre se celebra el día del cáncer de mama. Esto afecta a una de cada 8 mujeres, la tasa aumenta año a año, aunque también el número de mujeres que lo superan. “La mayoría de los cánceres aumentan, pero enfatizamos en el tema de la prevención. Hay que reducir el consumo de alcohol, hacer ejercicio, intentar batallar contra el estrés… Son factores con los que tenemos que tener cuidado” ha dicho la doctora experta en oncología y cáncer de mama Marta Capelán. “Si nos centramos más en los datos que tenemos actualmente, aumenta por temas de obesidad o ejercicio físico”. Tenemos una cifra muy alta de superación a cinco años, “del 90 %, lo que es bastante alentador”.

Es muy importante acompañar a 30.000 familias, “donde se engloba lo emocional o lo social. El cuidador, muchas veces, sufre por su parte, al igual que sufre la familia. Surge un programa que tiene en cuenta al cuidador. El cuidador tiene dos sombreros, el acompañar, que no se trata de estar delante y detrás, sino de estar pendiente del paciente. El cuidador también sufre, y tiene que tener sus propias herramientas para poder aplicar su función”. Son gente que están sometidos a presión, pero “muchas veces no lo tenemos en cuenta. Cuando uno ve a alguien de su familia enfermo y sabemos transmitir buenas sensaciones, le llenamos de energía solo por la que yallevamos con nosotros”.

“Somos muy punteros, estamos al nivel de los mejores centros internacionales. Pero creo que tenemos que darnos cuenta de que el paciente y su familia es un todo. Hay que despertar un poco la humanidad”.

Las circunstancias actuales no ayudan, “me he encontrado con casos que han empeorado porque la gente tiene miedo de acudir a los hospitales. Hemos seguido trabajando durante toda la pandemia, pero vemos que el paciente muchas veces tarda en acudir. Hay que saber gestionar el miedo y tener herramientas” ha dicho la doctora.