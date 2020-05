Marian Rojas: “Tenemos que hablar de cómo ha vivido esto la gente mayor”

Marian Rojas Estapé, autora de “Cómo hacer para que te pasen cosas buenas”, comenta con Cristina en Fin de Semana cómo es esa “nueva normalidad” de la que nos están constantemente hablando: “Más que nueva normalidad es nueva realidad, así no tiene connotación de ningún tipo. Pensaba en qué características va a tener. Todo ha sido una novedad para la mente y el cerebro" ha dicho la psiquiatra. “Mucha gente está rechazando la nueva realidad, no la quieren ni la aceptan, quieren ir sin mascarilla ni mamparas. Nos cuestan muchísimo los cambios".

Nos enfrentamos a un momento complicado, pero nuestro cerebro reacciona. Así lo explica Marian: “La flexibilidad del cerebro nos permite adaptarnos a nuevas circunstancias, aunque sean muy difíciles. Tiene que haber un trauma para que pase esto, y lo hay. Hay tres factores: cómo es nuestra autoestima en un momento así. El segundo: capacidad de comunicar lo que te preocupa, quien se traga las emociones se ahoga. La comunicación puede ser verbal o escrita. Cuando escribes te sientes aliviado, por eso los diarios hacen que la gente se sienta aliviada La capacidad de comunicar y expresarnos hace que estemos mucho mejor. La tercera: cómo es mi red emocional, cómo es la gente de mi entorno que me hace sentir querido, sentirte querido" ha dicho la doctora.

Ha hecho un aparte para hablar de las despedidas que no han podido ser: “El duelo es un proceso psicológico muy complejo, y una de las cosas que lo requiere es poder despedirse de las personas que quieres. El duelo es más lento y terrible si no puedes hablarlo o vivirlo. En esta nueva realidad hay que plantearse cómo he estado en el confinamiento, si me he sentido fuerte. Cada uno tenemos nuestra forma de vivirlo, hay gente con pavor y otros sin miedo. Hacer examen". En este sentido, la tercera edad ha sido el héroe simbólico de esta pandemia, al igual que las familias que no han podido decirles adiós: “Algún día tendremos que hablar de la gente mayor y de cómo lo han vivido y sentido. La gente mayor, para que llegue bien al final de su vida, lo más importante es cómo se han sentido con su entorno, las relaciones, reviven con los nietos" ha terminado Marian Rojas.

Escucha la entrevista completa con Cristina en Fin de Semana.