Marian Rojas: "Para selectividad, evita el nerviosismo y confía en que te va a salir perfecto"

Los que están en primera línea de valentía son los que se presentan ahora a selectividad. Marian Rojas viene a hablar de cómo sacar partido al examen de EBAU.

Un consejo muy especial de parte de la psiquiatra para llegar a la EBAU y triunfar: “hay que estar mentalizado media hora antes del examen. Cuidado con los nervios cuando te encuentras con los amigos. Te identificas con el nervio de otro, aunque tu no lo tengas. Te cruzas con el listillo que dice me dicen que va a caer. Porque siempre te dicen algo que tu no has repasado”.

Ojo con las prisas, lo avisa Marian: “Los repasos de última hora, en una EBAU, con tanta materia, hay que intentar mantener el cerebro quieto antes de entrar. El cortisol, la hormona del estrés, si lo consigues gestionar, tu cerebro gestiona mejor ese nerviosismo. Esto funciona para todo. Pero cuando los nervios se convierten en tu enemigo, el hipocampo, donde están todos los datos de los estudiantes, es muy sensible al cortisol. Puede provocar que nos quedemos en blanco. Para esto hay dos trucos: los conceptos están almacenados en tu cerebro, pero hay que poner bien el foco. Si te quedas en blanco, hay que respirar y centrarse en el examen, aunque perdamos un poco de tiempo y luego centrar el hipocampo, saber que los sabemos”.

“otro truco, leer el examen e ir a lo fácil, para ir consiguiendo algunos pequeños éxitos y animar al cerebro con lo más difícil y así tener el hacer el mejor examen posible” ha recomendado la psiquiatra.

