Marian Rojas te da los mejores trucos para triunfar en EBAU/selectividad

Marian Rojas, autora de “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, viene a hablar de las pruebas de la EBAU, lo que antes se conocía como selectividad: “Hay un tema de comparativa con el tema de nuestro entorno, es un momento de vértigo en el que sabes si vas a estudiar la carrera que querías ye estás constantemente hablando con otras personas y viendo los resultados en perspectiva. Es un examen que determina tu vida en muchos aspectos, sobre todo si tienes claro lo que tienes que hacer”.

Sobre la competitividad, ha hecho hincapié en lo siguiente: “Intentas llegar lo más preparado posible. No es lo mismo preparar una selectividad con este ambiente en el que estamos inmersos. El confinamiento, los fallecidos, las clases online. Mucha gente empezó el confinamiento muy motivado para hacer cosas. Pero en un momento dado, la gente me preguntaba porque no me concentro. Los estudiantes, especialmente, han pasado por la fase de ‘no me entra’” ha dicho la psiquiatra.

El entorno y la pandemia también imponen una situación excepcional: “También ha existido un periodo de contagios y de miedo al mismo. Lo más importante es saber que toda España vive una circunstancia similar. No es una excepción por lo que se está pasando. Una estudiante de Galicia me mandó un correo explicándome esta situación y a la vez me llegó una de Almería” decía Marian Rojas.

Ha dejado en Fin de Semana una batería de consejos para aprovechar al máximo esta última etapa del curso: “Los estudiantes se tienen que dejar la piel. En estos momentos estas encerrado como todas las personas que se enfrentan a la EBAU. A veces nos vamos por la derivada y no nos centramos en el estudio. Ojo con perderse en la circunstancia externa, hay que centrarse en la personal, en cómo gestiono mi vida. Y eso es lo más importante. Hay que dormir las horas adecuadas para rendir mejor. Una alimentación responsable. Además, a lo largo del día hay que salir a despejarse, a pasear o con lo amigos a tomarse algo” ha finalizado la psiquiatra.

