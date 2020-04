Marian Rojas: “Hay que decirles a los niños que ya pueden salir porque se han portado bien”

Las medidas de desescalada para el confinamiento de los niños van a ser más complicadas de lo que parecía, porque además hay niños que les da miedo salir a la calle. Marian Rojas ha venido para comentar como debe ser esta medida de ir dejando salir a los niños, pero siempre poco a poco.

“Lo importante de un niño es como su padre le transmite este estado de confinamiento. El comportamiento de los niños depende de cómo los padres están en casa y de cómo se lo transmitan. Pero hay varios factores: muchos padres le han transmitido a los niños que hay un bicho en la calle que te puede matar. Otro factor es que, si coges ese bicho, puedes contagiar a tu abuelo y lo puedes matar” Marian ha insistido mucho en la comunicación con los más pequeños de la familia: “Hay que transmitirlo bien, decirles que su salud no corre peligro, lo segundo que la salida es un disfrute, aunque todavía no va a ser normal. Hay que explicarles que no tienen que ir corriendo a abrazar a sus amigos si se encuentran con ellos por la calle, que puede ser algo que, siendo un niño, les cueste mucho. También hay que hablar con los niños, enterarse de si quieren salir o no, que se comuniquen, que nos digan su mayor temor, sea hablado, escrito o dibujado, pero no hay que obligar a los niños a salir a la calle, hay que respetar sus tiempos”.

La figura de los padres es muy importante, y más estos días. Por eso, deben saber por medio de ellos que ya pueden empezar a disfrutar de unas horas al aire libre. Así lo ha explicado la psiquiatra: “Es importante que los niños aprendan esto de los padres, no de la televisión. También hay que poner unos horarios y hay que tener actividades para ellos en casa, que no se queden horas y horas en la calle, porque luego no van a querer volver. Además, hay que explicarles bien que esto es un tema progresivo, decirles que han sido premiados para salir, que son los primeros por su buen comportamiento, y que lo vean como algo positivo. Hay que acostumbrarles a que entiendan que salir a la calle no es malo, pero no tiene que ser una medida radical, sino poco a poco” ha argumentado Marian.

Continúa con los aspectos que son cruciales para los niños y porque es importante que salgan: “El desarrollo emocional de los niños necesita estimulación y movimiento. Los paseos en el carrito, una vuelta de una hora por la calle, les favorece. Lo segundo, es muy importante en el equilibrio emocional, el sol. La Vitamina D les va a ayudar a mejorar el ánimo. También la actividad les va a ayudar con ese equilibrio, sobre todo para liberar la tensión que los niños han ido acumulando”.

Y termina con este tema de la desescalada, remarcando que la tecnología tiene que ser algo secundario a partir de ahora “Es importante volver a regular el tema de las pantallas, porque con tanto tiempo de confinamiento lo más seguro es que se hayan acostumbrado a tenerlo durante mucho más tiempo y ahora hay que volver a acostumbrarlos a no tenerlos todo el día enganchados y que vuelvan a salir” ha finalizado la psiquiatra.

