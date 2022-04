Marian Rojas: “Si tu cuerpo reacciona con dolor ante el estrés, párate a pensar el origen y respira profundo”

Estos días se registra mucho estrés por la vuelta a la normalidad, la presencialidad en los trabajos, el tráfico frenético y un largo etcétera. Por eso nadie mejor que Marian Rojas, psiquiatra y autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, para analizarlo en Fin de Semana con Cristina: “Es un tema apasionante, la somatización. ¿Qué es? Un malestar emocional que se expresa a través del cuerpo, molestias físicas. Hay que saber que muchos problemas emocionales tienen repercusión en el cuerpo, como el famoso cortisol. Cuando uno somatiza empieza a ir de médico en médico, se me inflaman las articulaciones, tengo mareos… hay una serie de síntomas, suelen ser gastrointestinales, y se conocen bien, y cada especialista debería saber cuáles son porque muchos pacientes recorren hospitales hasta que te dicen ‘estás somatizando, tienes que arreglar un tema emocional’”.

Marian explica que “no hay casi nadie a quien no le pase que no somatice. Cada emoción activa unos neuropéptidos, nuestra emoción activa esas sustancias que pone nuestro organismo en triste, contento, furioso… y esas moléculas tienen un impacto brutal en cómo nos sentimos. Cada vez que tengo miedo, real o imaginario, genero cortisol me reparo peor, y si tengo algo de vulnerabilidad en el cuerpo empieza a dañarse”. Por eso la psiquiatra detalla que le resulta “importante” este asunto “porque todo puede ser parte de algo emocional que hay que tratar”.

Entonces, ¿qué debemos hacer? “Lo primero es saber que el umbral de percepción es más bajo en la gente que somatiza, las cosas te afectan más. Recomiendo analizar y ver si esto que somatizo me pasa antes, durante o después del impacto. Suele ser cuando el organismo ha salido de la alerta, y por eso lo primero es ir al médico para que lo diagnostique. Pararse a pensar qué puede ser, qué lo pudo activar. Nuestro cuerpo es muy sabio y cuando no sabe cómo decirnos que esto te afecta te lanza mensajes a través del cuerpo. Cuando te pasa algo en poco tiempo lo primero es pararte a pensar, puede ser que haya algo en mi día a día que no sepa capaz de gestionar”.

Para terminar, Marian asegura que “si tiras de tu cuerpo sin parar, te avisa. Atentos a los orígenes de las cosas”.