María Dolores no sabe nada de Juan, su hijo, desde el martes: "No avisaron, no avisaron, es mentira"

María Dolores es vecina de Letur, el pueblo de Albacete, arrasado por la DANA. Desde el martes, no sabe nada de su hijo Juan. Le buscan, como a otras cuatro personas desaparecidas en la localidad, los militares de la UME y la Guardia Civil.

Juan tiene 34 años y le pilló la tromba en mitad de Letur. Sus padres, María Dolores y Alejandro, que no saben nada de él desde entonces, han acogido desde este viernes al equipo de Fin de Semana de COPE con Cristina López Schlichting a la cabeza.

Cristina está impresionada de la entereza y la excepcionalidad de María Dolores, "una mujer de una fuerza que supera con mucha la mía. Yo, que he estado un mes al pie de la cama de mi hijo, esperando que falleciese, la veo ahora, cuando esperamos la aparición de Juanito, y no me lo puedo explicar. María Dolores, gracias por abrirnos tu casa", comienza la entrevista la comunicadora de COPE.

¿Has conseguido dormir algo? Cuatro horas, responde María Dolores que sigue en pie pese al sinvivir de no saber nada de su hijo. Está un pie de cañón.

¿Cómo te enteraste? "Mi familiar me mandó las imágenes de lo que había pasado. Y yo, sabiendo que estaba mi hijo aquí, se las mandé. Vi que no llegaban, y como había hablado con él 20 minutos antes, me extrañó que no le llegaran. Y cuando empecé a discernir lo que había pasado, dije, ¡buah! Llamé al alguacil y me dijo lo que había pasado".

¿Pero te contó lo de Juanito ya? "Sí, me dijeron, íbamos nosotros delante en la furgoneta, esquivamos el agua por unos segundos, y ellos nos quedamos ahí esperando que subieran, y no subieron, ya no subieron".

"NO avisaron, cuando se ha avisado no ha pasado nada"

Se da la circunstancia de que Juan ya no vivía en Letur, vivía con su familia en Murcia y había aceptado un empleo temporal hace un mes y medio.

"Venían de traer unos muebles de la Casa de la Cultura, en una circunstancia verdaderamente terrorífica, porque aquí apenas había llovido y ellos estaban trabajando, sacando muebles de la Casa de la Cultura para transportarlos. Sencillamente una mudanza", explica esta madre asolada porque había un cordón umbilical entre la madre y el hijo, constante.

"En Moratalla, un pueblo por encima, habían caído 200 litros por metro cuadrado. Hacía hora y media. Ese agua se acumuló con su cauce natural, bajó por el arroyo de Letur y anegó el pueblo. Y no hubo aviso. No avisaron a nadie. Otras veces, cuando el arroyo ha subido, han dicho que va a haber crecida. Y hemos estado todos pendientes, todo el pueblo hemos estado pendientes de si había crecido o no había crecido. Y nunca, gracias a Dios, había pasado esto. No avisaron, es mentira".

Se ha encontrado el remolque en el que Manolo y Juan llevaban los muebles en el cauce del río. Pero realmente es una búsqueda desesperada.

Yo no sé cómo puede soportarlo María Dolores. "Porque no puedo hacer nada. Hay un despliegue del Ejército y de Fuerzas preparadas, yo lo único que estoy haciendo en mi casa es llorar. ¿Qué voy a hacer? Y pedirle a mis padres que hayan acogido a mi hijo. No me queda otra".

¿Cómo está Alejandro, el padre del chico? "Gracias a Dios, Alejandro aún tiene esperanza y me alegra de que sea así"

Lo que saben estos padres, desesperados aunque con un espíritu firme y fuerte, Alejandro y María Dolores, es que Juan no iba en el asiento de la conducción, iba en el del copiloto. Es posible que haya abierto la puerta por un tiempo y que esté en algún lugar con la pierna rota y no se pueda comunicar.

Aún queda la esperanza.