María Barado: “Para evitar los mosquitos en verano, mosquiteras, repelente sobre la ropa y no usar perfumes”

Que sí, que el verano es maravilloso con el solecito, la playa, la piscina, el agua fría refrescándonos… pero la cara b la tenemos en esos pequeños animalitos que nos hacen la vida imposible cuando nos han picado y casi nos obligan a rascarnos (salvo si logras aguantarte sin hacerlo).

Hablamos, cómo no, de los mosquitos. ¿Hay algún secreto, casi mejor dicho algún milagro, para evitarlos? La clave la da en Fin de Semana con Cristina María Barado Piqueras es Licenciada en Farmacia por la UCM y profesora del Máster en Dermofarmacia de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR): “Para evitarlos hay que evitar los perfumes, poner mosquiteras o telas que protejan la entrada de los hogares para evitar que los mosquitos entren y no tener agua estancada en casa, como en jarrones o macetas, en cualquier zona con agua estancada depositarán huevos. También ropa clara que no les atraiga”.

¿Y los “remedios de la abuela” como poner un ventilador, poner bolsas con agua junto a puertas y ventanas, ahuyentarlos con agua y vinagre, hacer un ahuyentador de limón y clavo, etc.? Pues María lo deja claro: “Hay algún estudio pero sin evidencias suficientes. La cultura popular es así, no hay evidencias científicas que ayuden”.

Sobre si tenemos que estar alertas por alguna raza de mosquito especialmente mala para la salud, la experta detalla que “siempre hay que estar pendientes porque los mosquitos proliferan y hay algunos más preocupantes, como el virus del Cica, ahora con la pandemia está más dejado de lado, pero en España realmente la zona más endémica es Cataluña con el mosquito tigre. En el resto del país nada. En todo caso se pueden diferenciar, hay que fijarse mucho pero sí se puede ver”.

Entonces llega la picadura y sentimos una necesidad enorme de rascarnos, pero es contraproducente: “Existen diferentes activos para ayudarnos a reducir esa sensación de picor, como la Talquistina, que es de toda la vida, o el amoníaco. También existen otros activos con cierta cantidad de amoniaco para disminuir la irritación. Si nos rascamos la lesión puede sobreinfectarse”.

Lo que también es verdad es que hay gente a la que le pica más, y eso llama la atención: “Ocurre por la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que exhalan. Por eso pican más a niños, embarazadas o personas con dificultades respiratorias: al respirar con mayor frecuencia, desprenden más CO2, atrayéndolos más”, explica Barado, que también detalla por qué pican más por la tarde: “Cuando el calor baja es el momento en el que los mosquitos salen de sus rincones. Para evitar ser blanco de ellos, el uso de prendas de manga larga así como pantalones hasta los tobillos también se convierten en las mejores armas con la que proteger el cuerpo”. Pero claro, esa recomendación en verano, que es cuando más calor hace, se hace cuesta arriba, lo que queremos es ir en manga corta: “Son recomendaciones que tenemos que intentar mantener para evitar las picaduras, pero lo interesante es usar los repelentes para poder evitar picaduras. Podemos aplicarla sobre la ropa, sin manga larga”.

Para terminar, Barado, concreta que tener mayor picadura y o que pique fuera de lo normal es “normal en pieles sensibles, además, pueden producirse reacciones más llamativas, pero eso no significa que sea una reacción alérgica. Las reacciones más llamativas se deben a una mayor sensibilidad de la piel ante los compuestos de la trompa del mosquito que nos ha picado. Una reacción alérgica se produce cuando el eccema sale en una mayor parte del cuerpo, no sólo en la zona de la picadura. En este caso, hay que acudir al centro sanitario. Si tomamos corticoides que sea bajo prescripción médica, nunca por nuestra cuenta”.