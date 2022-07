María Antonia Parejo, compañera de trabajo de Miguel Ángel Blanco: “Con un perdón no se consigue nada”

Hace 25 años España fue testigo de uno de los episodios más negros de su historia con el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya), Miguel Ángel Blanco. España lo vivió desde un televisor, pero María Antonia Parejo, jurista y abogada de profesión, lo hice muy de cerca. Compañera de trabajo de Miguel Ángel, se erigió como portavoz de la familia durante aquellos fatídicos dos días.

“Miguel Ángel trabajaba con nosotros en la asesoría y, cuando ocurrió lo que ocurrió, me llamaron diciéndome que me acercara a la oficina central porque habían secuestrado a un compañero”, relata a Cristina López Schlichting en Fin de Semana de COPE. “Era incomprensible, para nosotros era un compañero, no entendíamos por qué le podrían secuestrar”. Es por eso que llegaron a ir hasta la casa familiar para mostrar su apoyo: “Nos vimos en la obligación de personarnos en la casa de los padres para estar con ellos y, los vi tan destrozados, que me presté voluntaria a ser portavoz”.