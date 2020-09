Luis Merlo: "El acoso escolar me preparó para lo que es la sociedad adulta"

Escena. Es una de las palabras de la semana. Escenas de todos los tipos, indignantes, dantescas, irreales, sorprendentes. Es el gran teatro del mundo. Es algo muy natural en la Antigua Grecia. Leyendas e historias que contaban en el teatro, el lugar desde el que se mira. 25 siglos después, el teatro es lo mismo, pero con distintos actores.

Luis Merlo no necesita presentación. Nos ha dado horas de televisión que son un regalo, cada minuto suyo en pantalla, dibuja sonrisas en las caras de todos los telespectadores. Hoy ha acompañado a Cristina, durante un rato, como amigo del programa, para animarnos el desayuno tardío…

El teatro tiene la magia de sorprender, incluso a su creador: “Escribí una obra que estaba llena de malicia y la gente salía riéndose. Yo pensaba qué era lo que había pasado. Y me hace pensar en la siguiente frase… ‘yo tengo planes para la vida, pero la vida también tiene planes para mí’” ha comentado el actor. Es una de las ironías de la vida, aunque la pone en los pies de Woody Allen, “el genio de la risa”, donde hemos convertido una “función que representa la maldad en una función de risas”.

Representa a un personaje que “nada tiene que ver conmigo” no por nada, sostiene, “sino porque soy poco ambicioso. Trepa no he necesitado ser, conozco poco la envidia” dice Luis Merlo. “No me han criado en este sentimiento o no he necesitado estos sentimiento o formas de ser que iban en contra de mí”. Él dice de sí mismo que es manso por naturaleza, “que no me facilita vivir en el mundo que nos ha tocado, porque he visto a la gente que da el primer mordisco. Por eso me he ido al campo. Necesito una vida de meditación, donde no haya tanto ruido exterior. Me ayuda mi ruido interior, por eso me he ido a vivir a Becerril de la Sierra”.

Por cierto, que es donde ha pasado el confinamiento. “Mi casa es el parque de la Warner. Yo he procurado que, con 54 años, puede ser la última. Me he traído aquí todo lo que me gusta. Tengo cine, tengo mi piano, mi librería de doble fondo y a todos mis perros (5), todos adoptados. Soy un gran privilegiado que ha conseguido lo que quería y ahora vivo un momento maravilloso. Tengo todo lo que la gente que no es mansa, no tiene…” ha revelado el actor.

Ha vuelto a actuar en un mundo poblado de sonrisas ocultas. “No sabía si, con las mascarillas, desde el escenario íbamos a oír las carcajadas. Pero aplaudían en mitad de la función, se oían las risas y, cuando salimos a saludar, vimos ese orden, ese respeto por los demás, la gente cumpliendo las medidas… Me eché a llorar. Nos emocionamos porque estábamos sintiendo al público de igual manera que les sentíamos antes de esta pandemia mundial” ha dicho Luis Merlos.

Luis Merlos sufrió bullying por lo que sabían los chicos del colegio de la relación de sus padres. “Para mi esto no fue una broma. Esta es la primera sociedad que te encuentras y es un reflejo de la sociedad de los adultos. Pero sucede, que soy muy desmemoriado con el dolor” ha dicho el actor.

