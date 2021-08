Los errores más frecuentes a la hora de vestirte para ir de boda (y cómo evitarlos)

Estamos viviendo tiempos “extraños”, con bodas que acaban antes de lo normal debido a las limitaciones covid. Por eso estamos viendo algunos errores a la hora de arreglarse para ellas, algunos por abrir la mano ante estos días y otros por desconocimiento. ¿Solución? Escuchar los mejores consejos del modista Alejandro de Miguel en Fin de Semana con Rosa Rosado, que reconoce que “hay que abrir la mano y permitir ciertos errores de protocolo. Por las restricciones de horario vamos a tolerarlos”.

Comenzamos: ¿cómo vestir en boda de mañana y en boda de tarde? Él lo tiene claro: “Las bodas de mañana todo el mundo de corto menos la novia y la madrina. La madrina siempre de largo aunque sea de mañana. No comparto lo de boda de largo por la mañana, tiene que ser de corto y, de tarde, vestido largo”.

Ahora estamos viendo cada vez más damas de honor acompañando a la novia, algo que Alejandro no comparte: “No me gusta, es algo importado de América. Es mejor que las amigas, si van ayudando con la cola, que vistan como les dé la gana y con el ‘look ‘que apetezca. Lo de ir de uniforme todas iguales… no me gusta”.

Sobre el tema de los complementos, como pamelas, tocados o mantillas, el modisto recomienda estas últimas “sobre todo para la madrina”: “Mantilla si es boda religiosa. Se han visto algunas bodas con mantilla para todas las mujeres, pero normalmente la mantilla está reservada a la madrina. Normalmente también se ha dicho que sea negra pero no me gusta porque es triste, debería ser transparente. Nosotros las teñimos para que queden más claras”.

Los colores también han sido tema importante: “No al blanco y al negro y a los vestidos de fiesta a plena luz del día”, asevera Alejandro de Miguel, que añade que “nunca lentejuelas por la mañana o de brilli brilli”.

Los pies, ¿tacón o plano? “Un buen tacón, nada de alpargatas o cuñas de esparto”, asegura, “las alpargatas se vuelven a llevar pero las reservo para segunda hora, es más elegante tacón, y si no puedes con él póntelo bajito o más ancho”, explica. “Ponte el tacón que puedas, no el que no puedas con él que a los 20 minutos vas con muletas”, añade.

Por último, para el pelo ayuda a escoger entre recogido o pelo suelto: “Pelo natural, sencillo, que parezca que te lo has hecho tú en casa. Si va con demasiada laca o muchos bucles… no, se lleva lo sencillo. Un buen peluquero tiene que hacer que parezca natural, sencillo, que parezca hecho en casa. Moño bajo siempre dejándote la raya del pelo en su sitio, las mini trenzas en ambos lados del rostro, vas a ir guapísima”, finaliza el modisto.