“Los alimentos más comunes a la hora de pensar en un picnic son, precisamente, los que debemos evitar”

Cuando salimos de viaje o nos vamos de picnic siempre está el dilema de qué hacer con la comida. Si llevarte un bocata o comprarte algo por el camino en cualquier bar... pero tienes que saber que incluso los alimentos comprados y está conservados en frío en un supermercado también pueden acarrearnos problemas de salud. Y para evitar riesgos innecesarios contamos en Fin de Semana con Rosa Rosado con Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria.

En cuanto a los alimentos que debemos evitar, Beatriz ha asegurado que son los más comunes a la hora de hacer viajes de este tipo: “Hay varios que tenemos que evitar, y lamentablemente son los típicos que se nos ocurren nada más pensar en un picnic o en una comida en la piscina: la tortilla de patata, el bocadillo de tortilla, la ensaladilla rusa... son justo alimentos que tienen más riesgos. Tenemos que pensar que en un picnic va a ser difícil mantener unas buenas condiciones de higiene, la temperatura y demás. Y estos alimentos que consideramos de alto riesgo, porque tienen muchos nutrientes, contienen muchas proteínas, pueden estar contaminados, son de origen animal que siempre son alimentos que son un poquito más delicados, son justo los que tenemos que evitar. Por ejemplo el huevo, esa mahonesa casera, los merengues, las cremas... ahí es donde mayor riesgo corremos. Desde luego, la carne o los pescados crudos, esos carpachos, esos tartares, las hamburguesas poco hechas que llevamos entre pan y pan... El sushi tiene en muchas ocasiones pescado crudo”.

Sobre las comidas que llevan huevo, la experta en alimentos ha comentado sus riesgos pero también la facilidad con la que se cocina cualquier comida que incorpora este ingrediente: “No me extraña, el huevo es nutritivo, se prepara en un momento, lo hagas como lo hagas, y está buenísimo. Desde luego que es una salida nutricional y alimentaria perfecta, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otros momentos en los que tengamos los factores más controlados”.

Por otra parte, Robles ha explicado que no todos los alimentos que más se conservan en la nevera son buenos a largo plazo: “La pasta y el arroz parecen muy estables, que los tienes ahí en el frigo cocinados y nunca se pasan, siempre están buenos, siempre saben bien, huelen bien, tienen un aspecto fantástico... pero tienen un problemilla que es una bacteria que se llama Bacillus cereus. Contamina habitualmente estos alimentos, también otros, pero nos preocupa especialmente en el arroz y la pasta, sobre todo cuando la enfriamos, la recalentamos, la volvemos a enfriar... Por eso siempre decimos que lo seguro es comerlo inmediatamente o, como mucho, 24 o 48 horas después”.

Por lo tanto, para evitar riesgos, Beatriz ha contado cuándo son las comidas más saludables que nos podemos llevar a una acampada: “Tenemos alternativas. Si tenemos el capricho de llevarnos una ensaladilla, vamos a llevar la parte de las verduras troceadas por un lado, y si queremos llevar mahonesa, en vez de hacerla nosotros vamos a llevar un bote de mayonesa cocinada de la que encontramos en el supermercado que está perfectamente esterilizada y que no nos va a dar ningún problema y la abrimos en el momento. Eso para el capricho, pero vamos a pensar en otros alimentos que nos puedan venir bien. Por ejemplo, cualquier alimento que tengamos fuera del frigo habitualmente es una garantía de éxito, por ejemplo, conservas vegetales de todo tipo o conservas de pescado con las que podamos hacernos un bocadillo en el mismo momento que vayamos a comer”.

Sobre la seguridad alimentaria, la experta explica que, “si vamos a mercadillos y hay comida, mucho cuidado con la venta ambulante no regulada, nos llaman la atención porque no parecen estar en sitios con licencia, ahí no hay garantías de cómo están manipulados los alimentos".