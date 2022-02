Loles León: “Soy la abuela del cine pero es mi nieto en la vida real el que da sentido a mi vida”

La abuela de la saga ‘Padre no hay más que uno’, dirigida por Santiago Segura, es así como se la conoce últimamente gracias a ese genial papel, y no faltan razones ya que lo clava, así de claro. Pero es un papel más en una larguísima trayectoria en el cine, teatro y las series.

Es una estrella y lo sabe, pero no se lo cree, de hecho adora los papeles secundarios. Eso y mucho más ha contado en Fin de Semana con Rosa Rosado, donde Loles León ha contado que “el tiempo es lo más caro que tenemos, lo más difícil, y los que tenemos la suerte de caminar a su lado es nuestro oro y nuestra suerte”.

Sobre ‘Una noche con ella”, Loles está muy orgullosa: “Aquí estoy, contenta, desde junio mostrando este espectáculo por todas las ciudades, ahora en Madrid disfrutando todos los días, es muy bonito lo que hago y la gente se ríe mucho, se lo pasa genial, aplauden y me dicen ‘bravo’, así que cómo no pensar que es tan bonito”. “Es mi proyecto teatral más comprometido ya que habla de mi vida”, cuenta la actriz, “por eso es tan especial, además en La Latina, el teatro de Lina Morgan, honrándola y viendo que lo que hizo ella fue increíble, pasó aquí los años más felices de su vida, y me pasa igual, que estoy en mis momentos más felices”.

La actriz también se muestra muy contenta de poder hacer sonreír a la gente, como le cuenta a Rosa: “He hecho cosas series y montajes muy especiales, pero es verdad que lo mío sigue siendo la comicidad, entretener, hacer reír y hacer olvidar al público los momentos malos y dejar libre la imaginación”.

55 años de profesión repasados en la obra de teatro: “Ahí están, todos hechos, una vorágine. Un día miras y tienes 25 años, miras al otro lado y tienes 70, esto pasa volando y no te das cuenta. La interpretación es lo que da sentido a mi vida y además soy la abuela del cine español, porque ya hemos rodado ‘Padre no hay más que uno 3’ y con estos niños estoy genial, me tratan y me dicen abuela, son mis nietos y rodamos como si fuéramos eso mismo, y luego está el mío con el que disfruto muchísimo con unas vivencias muy artísticas. Nuestra relación es muy peculiar y muy bonito, da sentido a mi vida porque los amores pasan y la familia van poco a poco pasando y lo que permanece es lo que hago, es lo que me mueve y me incita a reinventarme cada vez, por eso da sentido a mi vida”.