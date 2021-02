"He llegado a secar manteles de boda con un secador a toda prisa y ayudada por los invitados"

La pandemia nos ha dejado consecuencias sociales muy importantes. En el tema humano o amoroso, justo ahora que entramos en el periodo de bodas, hay muchas personas que han tenido que posponer sus celebraciones y hay que afrontar un contratiempo muy grande. Por eso se pone en marcha un cursillo para afrontar esta circunstancia. Patricia Gómez es fundadora de Weddings With Love, que se encarga de bodas de lujo en Andalucía.

Esta guía tiene su sentido, porque los novios están sufriendo: “A nosotros durante todo este año hemos sido 'wedding planners' y terapeutas. Es un paso a paso para que no haya errores, a la hora de la recontratación, por ejemplo” comenta la wedding planner.

Los problemas que se plantean son “que no hay problemas, sino que tenemos que empatizar. En el caso de que la boda se tenga que cambiar la boda, es ver a qué punto se tiene que llegar por parte de la pareja y de los profesionales” comenta ella. “Lo suyo es encontrar un final feliz. La pareja tiene que ser consciente de su responsabilidad como promotores del evento” dice Patricia.

“Es complicado aceptar este paradigma, las bodas cambian, pero hay que saber sacarle el jugo a la celebración como se puede en tiempos de pandemia. Lo positivo es que las bodas se han pospuesto y siempre es negociable la solución” cuentan desde Weddings With Love. “También estamos intentando crear bodas atemporales, para que no se quede desactualizada. Nuestro cliente tiene que aceptar el diseño de marzo y de noviembre como uno solo. Para no perder trabajo hecho”.

Incluso ha recordado con cariño situaciones límite: "Me he visto secando manteles de boda con secadoras y planchas, incluso diciéndoles a los invitados que me ayudasen, todos a una".