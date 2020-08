Literatura para todos: 50 años de Mafalda y de su humor transgresor

En esta época tenemos un poco más de tiempo libre y, si hay tiempo libre, se puede leer, si es en familia mejor. Esta semana tocamos la fibra de Rosa Rosado porque Beatriz Millán ha elegido a Mafalda, y Rosa era muy fan de esa niña que la censura tildó de “demasiado trasgresora”.

Beatriz relata estar leyéndose “El amor según Mafalda”, de la editorial Lumen: “A mí este personaje me apasiona desde que era pequeña, a pesar de que recuerdo que, por entonces, cuando comencé a leerla, con 8 o 9 años, había muchas expresiones sobre política que no entendía muy bien, o alguna palabra argentina que yo en ese momento no había escuchado en mi vida”.

Se cumplen ahora 50 años de Mafalda. Cuando se publicaron por primera vez en nuestro país las historias de Quino llegaron en tiras chiquititas a las que la censura puso una banda lateral que ponía «solo para lectores adultos» porque consideraba que esta niña era «demasiado transgresora». Y lo era, no lo vamos a negar, “y lo sigue siendo”.

“El caso es que leyéndolo he rememorado esos momentos de mi infancia y en cómo cuando no comprendía algo muy bien de la lectura recurría a mis padres y se generaban unas conversaciones muy interesantes en torno a la política y la sociedad, incluso economía, así que he dicho, qué libro tan genial para leer en familia”, relata Robles.

En este libro “El amor según Mafalda” encontramos frases, viñetas y gran parte de sus tiras cómicas: “Te decía hace un par de semanas que soy gran defensora de la novela gráfica y que creo que es un recurso fantástico para peques lectores a quienes ver mucho texto de golpe les aturulla un poco porque no es lo mismo ver el texto con viñetas, que se les hace mucho más apetecible y ameno, y esa es la idea, que tengan un libro en las manos y que por supuesto, nosotros como adultos no echemos su motivación por la borda con comentarios del tipo ‘leer cómic no es leer de verdad’, que alguna vez lo he escuchado”.

“La verdad es que todo está en Mafalda”, asegura Rosa, que añade que “la vida entera pasa por la cabeza y el corazón de esta niña que es patrimonio de la humanidad”, a lo que Beatriz añade que “totalmente,

es tremendo como lees sus tiras y su discurso podría ser de hoy mismo. Es un persona, además, que recorre tantos años y lo conoce tanta gente que es una lectura que se hace muy familiar. Me encanta que sea un personaje tan transgeneracional, lo conocen abuelos, hijos, nietos y que a cada edad vayas profundizando en su lectura. Ese humor que tiene tan políticamente incorrecto, y las personalidades de todos sus amigos, desde su hermano Guille hasta Manolito que siempre andaba mirando la peseta, Susanita, Miguelito, la pequeña Libertad”.

“Es un planazo veraniego volver a recordar a Mafalda y releer sus tiras cómicas junto con nuestros hijos preadolescentes, la mía de 9 años ya me ha robado el libro y la he pillado desternillada de la risa en algún momento”, reconoce sin problemas Beatriz.