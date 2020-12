Las claves de Marian Rojas para la melancolía navideña: "Conecta con la gente y no estés solo"

Para algunas personas, la época de Navidad no es de por sí un tiempo de felicidad. A algunos se les hace un poco cuesta arriba, ya sea por las personas que les faltan o porque no aguantan al cuñado. Marian Rojas ha explicado por qué es necesario tener en cuenta todas las melancolías de estos días: “Hay mucha gente que esto le sucede, hay gente que quiere acostarse y despertarse cuando hayan pasado estas fechas. A mí me sorprende, pero en psiquiatra te lo cuentan en consulta”.

En claves: “La Navidad reactiva algunos recuerdos de infancia. Era un momento de ilusión, la parte mágica del año. Pero puede suceder todo lo contrario”. Marian ha contado algunos de esos casos: “Según como era tu infancia, esa repercusión la vas a tener en el presente. Nos afecta que la gente vaya falleciendo, o la gente que está sola…”.

Para combatirlo hay que saber qué nos pasa: “Tenemos que tener conciencia de lo que está pasando y ponerle un remedio. Para esto lo mejor es intentar conectar con la Navidad de la forma más sana que podamos. Si te sientes solo, no tener miedo de pedir a la gente que te acompañe en estas fechas. Hay que saber, en todo caso, que este año es excepcional” ha dicho la psiquiatra.