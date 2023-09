El lado oscuro de la industria de la moda: ¿Qué hay detrás de la camiseta que llevas puesta?

Hoy en Fin de Semana nos hemos fijado en la ropa. Por esos pantalones, ese vestido o esa camisa. Si miras la etiqueta, es muy posible que aparezca un “made in China”, “made in Bangladesh” o “made in Vietnan”.

¿Te has preguntado alguna vez por el ciclo de esa prenda, por los lugares que ha pasado hasta llegar a tu casa? ¿Y por el impacto social y medioambiental que ha tenido su fabricación?

Lo más seguro es que nunca hayas reparado en la producción que conlleva una simple camiseta. Desde que la fibra sale del campo hasta que esa prenda llega a la tienda...hay toda una serie de procesos que si los conoces provocará que pierdan gran parte de su glamour. Brenda Chávez, periodista e investigadora especializada en sostenibilidad, cultura y consumo: "Cada vez reflexionamos más sobre el esto. Cuando entramos a una gran superficie y vemos camisetas a 1€ mucha gente hace la reflexión sobre qué está pasando que sea tan barato". La investigadora y autora del libro 'Tu consumo puede cambiar el mundo' explicaba que, en ocasiones, prendas que utilizamos en el día a día pueden estar confeccionadas por trabajadores, "generalmente del sur global" en condiciones precarias "e, incluso, de esclavitud moderna".

La experta insistía en la importancia de que los consumidores de cualquier tipo de producto se pregunten de dónde procede y en qué condiciones se ha elaborado: "Se nos incita a un consumismo muy alto... Podemos comprar de forma responsable. Debemos preguntarnos si de verdad necesitamos ese producto. Si vamos a grandes superficies podemos preguntar en qué condiciones se han hecho. Podemos comprar prendas de segunda mano... una estadística asegura que nos ponemos solo el 30% de nuestro armario. Podemos cambiar la ropa de segunda mano, intercambiarla con amigas... y la moda sostenible".

