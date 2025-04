El lado más desconocido del sacerdote de COPE: siempre dispuesto a ayudar al que lo necesita... y ¡experto en música rock y pop!

"Estoy ante una de las entrevistas más difíciles que he acometido en quince años". Así de rotunda comenzaba este Domingo de Ramos la entrevista más íntima del día la directora del programa, Cristina López Schlichting. El invitado no es otro que el sacerdote de la Cadena COPE, Jesús Luis Sacristán.

Originario de Aranda de Duero, Burgos, este hombre sencillo que tiene siempre el oído presto a escuchar a quien lo necesite, ha recorrido con Cristina los pasos que le han llevado a donde hoy SE ENCUENTRA: la parroquia San Ildefonso y los santos niños Justo y Pastor, en pleno centro de Madrid. Y en la Cadena COPE, por supuesto.

"Allí donde hay un enfermo, un dolor, un misterio, ahí está Jesús Luis. Es un privilegio tenerlo" compartía Cristina: "Es la capacidad de las periferias de las que habla Francisco: salir de ti porque hay tanta gente con dificultad... ¿cómo te vas a quedar tú dentro?" reflexionaba el sacerdote.

Jesús Luis Sacristán es sacerdote y también periodista y psicólogo: "Tengo esos títulos... pero nunca los tengo en la mente. Una cosa que aprendí es que no estudiaba tanto para tener un título sino para formarme y poner lo aprendido a disposición de los demás".

Sacristán suma 55 años y nació en Aranda de Duero, Burgos, donde es conocido como el nieto de los confiteros de la calle La Miel y de los carpinteros. Su infancia transcurrió en el barrio obrero de Santa Catalina, como hijo único: "Era el niño de la casa. Fui al colegio público 'Virgen de las Viñas' (...) recuerdo ese barrio que iba creciendo sin casas enfrente. Me recuerdo jugando en el Parque Príncipe de Asturias que había surgido en ese momento... era todo un evento aquel barrio".

Criado en un ambiente católico, Jesús Luis se acuerda del párroco del barrio, don Felipe Ontoso, del que guarda un precioso recuerdo: "Tengo en la familia sacerdotes, alguna religiosa... un primo jesuita en Taiwán desde hace 60 años" relataba el Amigo del Programa.

Fue ese entorno familiar en el que Jesús Luis halló su vocación religiosa: "Iba madurando las cosas y me gustaba ese servicio que hacían: Porque crees, ayudas a los demás. Aquella parroquia, que era muy activa, despertó la vocación". A los catorce años Jesús Luis entró en el seminario de Burgo de Osma.

Fue allí donde conoció a su rector, don Félix Cabezón de Noriega, "santo como pocos. Cuando crucé la puerta del seminario me dijo que tenía buena madera, que a ver si salía buen cura". Los inviernos, rememora, eran realmente complicados: "Cuando nevaba veías como en los tejados quedaban chuzos que te podías dar en la cara con ellos. En el seminario había calefacción pero era un sitio muy muy muy frío".

Un sacerdote melómano experto en pop y rock

Sobre su experiencia sacerdotal, recuerda cómo en el seminario les indicaron que no debían escandalizarse por lo que iban a escuchar en el confesionario: "No os asustéis nunca de lo que oigáis en la confesión. Nunca os asustéis, nos decían. Y hay que tomar la vida con esa naturalidad para escuchar, perdonar, acoger y perdonarlo después".

Pocos saben que Jesús Luis Sacristán es melómano por naturaleza. Tanto es así que es experto en música rock y pop. Y tiene un doctorado en la materia: "Siempre me ha gustado la música y también buscarle un sentido de moraleja y mensaje. Eso he hecho. Y en esta tesis lo he hecho así".

