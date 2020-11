Juan Manuel de Prada: "En mi nuevo libro hablo de la tiranía en la que vivimos, hemos cedido muchísimo"

Prada es aficionado del deporte, y el tema de la semana es Prada: “Era un bandarra terrorífico, pero es el futbolista más gremial de cuando yo era joven” comenta el escritor. “La idolatría hacia el deporte me parece un horror, es un legado nefasto de la Grecia Clásica” comenta irónico. “Pero es verdad que la figura de Maradona está muy ligada a mis años más mozos”.

Este nuevo libro de Prada que han ido siendo presentadas en el diario ABC. Hace las veces de C S Lewis porque “cuando se abalanzó la plaga esta sobre nosotros, me di cuenta que iba a ser una ocasión muy buena para que el mal campase por sus fueros, en una sociedad muy debilitada y llena de miedos, sumisa al poder” comenta. “Cuando se contemple con la distancia del tiempo, se quedarán bastante perplejos de la facilidad con la que el poder pudo transformar nuestras vidas. Pudo meternos de matute todas las medidas que cabían en esta forma de tiranía”.

“He querido parafrasear a C.S. Lewis, aunque yo he hecho una sátira política, que siempre envuelve a la ideología”. Aunque se parece a lo que hizo Lewis, “en este caso el diablo es mucho más malo, no tan inocentón como el del autor inglés. Lewis lo escribe durante la Segunda Guerra Mundial, cuando pese a todo lo que estaba pasando, el mal seguía disfrazado. Hoy hemos pervertido la sensibilidad, y el mal no necesita de caretas”.

“Los he escrito desde la perspectiva del demonio, viéndole regocijándose con todos los manejos políticos que se están realizando gracias a la pasividad de los españoles” ha contado el escritor. “Han sido artículos incómodos, el periódico me los escondió un poco. Pero es lo que tiene que hacer un escritor, mantenerse alejado del constante ensalce de nuestro tiempo. Los artículos tocan con un toco socarrón cuestiones graves, con un humor negro feroz, los lectores más rudimentarios no reaccionaron del todo bien”.

“La tiranía del futuro, no será ni comunista ni capitalista, sino que habrá una extrañasimbiosis entre estos dos modelos, que todavía no conocemos. Es lo que ha pasado con el coronavirus. Mientras las empresas crecían, las de comercio online, el pequeño comercio desaparecía” ha dicho. “Y no soy yo el primero que ha vaticinado este final para estos sistemas económicos” sostiene.

“Es evidente que la plutocracia es la gran beneficiada de esta condición que vivimos. Cuando muere Franco, hace más de 40 años, la economía era más estable. Hoy en día la economía está devastada. La agricultura y la ganadería han dejado de existir. La industria ni te cuento” ha sentenciado Juan Manuel de Prada.