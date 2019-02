Josep Lluís Cleries : "España nos quiere tratar como una colonia y no como la nación que somos"

Tiempo de lectura: 3



Josep Lluís Cleries i González, portavoz en el Senado del PDeCAT, partido del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont asegura en declaraciones al programa 'Fin de Semana' de la Cadena COPE que los ánimos en su partido ante el comienzo del juicio del 'procés' el próximo martes 12 de febrero están muy decaídos, "tristes al ver como ayer se iban de Cataluña para un juicio que es una farsa porque se les acusa de delitos que no son ciertos, no hay delito ni de rebelión ni de sedición ni de malversación y entonces vemos unas acusaciones infundadas y lo vemos con tristeza porque vemos una justicia española que parece que no quiere hacer justicia y otros países como Alemania, Suiza, Bélgica o Escocia han analizado estos textos que presentan los jueces y la acusación y no ven estos delitos como tampoco los vemos nosotros".

Sobre la presencia en alguna de las jornadas del juicio de Quim Torra, el portavoz de la formación independentista asegura que "estamos mirando tanto desde el el Gobern de la Generalitat como desde las formaciones políticas el ir asistiendo al juicio que durará muchos días, muchas horas. Intentaremos y el President también lo hará que en alguna jornada acompañemos a nuestros compañeros porque en realidad todos nos sentimos juzgados en este extraño juicio, por tanto todos intentaremos ir pasando por el juicio para acompañar a los miembros del Gobern legítimo de Cataluña que fueron destituidos por un famoso e inconstitucional155 que está en la Constitución, pero la forma en la que se aplicó no".

¿Por qué se han abstenido en el Parlamento europeo en el apoyo a Juan Guaidó? "No es ni un sí, ni un no, es una abstención porque creemos que hay que ayudar a que haya un proceso que favorezca la elección de un nuevo presidente. En ningún caso nosotros estamos ni con Maduro ni con todo lo que significa este gobierno, estamos alejadísimos, en el lado opuesto, muy alejados, pero también creemos que tenemos que acompañar porque si se toman decisiones precipitadas pueden significar un enfrentamiento dentro de la población. Es curioso que algunos que no quieren saber nada para Cataluña les preocupe tanto esta votación. Queremos que haya unas elecciones con observadores y que quede legitimado quién gane esas elecciones".

¿Qué opinan del duro ataque de Oriol Junquera a Puigdemont al decir que él se quedó en Cataluña y otros huyeron? “Voy a hablar desde el respeto al president Puigdemont y al vicepresidente Junqueras porque han hecho lo que creían que debían hacer por Cataluña y unos en el exilio y otros en prisión están haciendo mucho por Cataluña. Es muy importante lo que está consiguiendo el señor Puigdemont desde el exilio, lo mejor es poner en valor lo que hacen unos y otros, todos también los que están en la cárcel. Lo triste es tener que estar en el exilio y en prisión en un estado que se llama democrático porque votar y votar en un referéndum en el Código Penal no está" contesta Josep Lluís Cleries que asegura que siguen defendiendo la libertad de Cataluña a elegir su futuro, "la libertad no tiene puertas, defendemos la libertad de cada territorio y de la ciudadanía de una nación como Cataluña a ejercer su derecho a la autodeterminación recogido por las Naciones Unidas y España nos quiere tratar como una colonia y no como una nación que somos y esto son las consecuencias de lo que está ocurriendo".

En cuanto al apoyo de su partido y del resto de grupos catalanes a los Presupuestos Generales del Estado, el portavoz del PDeCAT en el Senado asegura que "entendemos que con Cataluña hay una situación política que requiere respuestas políticas, estamos esperando porque hay un pequeño margen para que el Gobierno del Señor Sánchez de respuesta política a una situación política no jurídica, si hay voluntad podremos hablar de todo, pero mientras haya presos políticos y si no se busca una salida política a Cataluña, ante un Estado que cierra los ojos ante una situación existente no tenemos la obligación de apoyar unos Presupuestos, Presupuestos que cuando nos hablan de números fantásticos les decimos que miren la ejecución de los Presupuestos de 2018, que no responde a lo que pone, la ejecución es bajísima y nos dan unas cifras que luego no se ejecutan".

Sobre si sobre la mesa está la posibilidad de que el Gobierno conceda el indulto a los procesados por el 1-O, Josep Lluís Cleries afirma que "no hablamos de indulto porque no entendemos ninguna pena sobo entendemos de absolución. Desde el PDeCAT no hemos hablado de indultos. No entramos en esta lógica porque no entendemos que haya ninguna pena posible, solo entendemos la absolución".