José Miguel Gaona: “Pasar el coronavirus no te hace del todo inmune, se sigue investigando”

¿De dónde surgió el covid19? ¿Por qué no se detectó antes? ¿Realmente no afecta a los niños? ¿Quién es inmune? Preguntas que tienen muchas respuestas pero no todas son válidas ni contrastadas, por lo que en Fin de Semana con Cristina hemos acudido a un experto en el tema: José Miguel Gaona, colaborador habitual del programa y uno de los protagonistas de la exitosa en redes “Reunión Secreta”.

Gaona ha relatado que los psiquiatras y psicólogos estos días trabajan “sin parar”: “Está habiendo un enorme repunte de adicciones, son un problema extra. El consumo de alcohol se está disparando, el ansiolítico más antiguo del mundo. No es banal".

Entrando en materia sobre el virus, ha explicado que "hay teorías sobre el origen. Hay debates sobre el primer momento. Luc Montaigner, Premio Nobel, ha dicho que está modificado genéticamente y que escapó de un laboratorio de Wuhan... bueno, una deriva extraña. Los elementos son muy contradictorios. El laboratorio al que acusa está a poca distancia de un mercado, así que eso chirría. Pero Luc Montagnier no es el primero que duda sobre esto. Él identifica elementos moleculares que no son propios del virus original sino del VIH y del parásito de la malaria, que no es un virus, lo que podría explicar su tremenda virulencia".

“En todo caso”, continúa Gaona, “muchos virólogos dicen que no es cierto, que no ha sido modificado en absoluto, pero tampoco queda claro que no haya salido del mercado". A todo esto se suma que “hay un par de estudios griegos que afirman que gran parte de los enfermos habían estado en ese mercado”, explica el psiquiatra: “¿De dónde ha salido el virus? No se han vendido murciélagos pero todo es llamativo".

Sobre la inmunidad, José Miguel ha detallado que “se estudia por parte de un médico jovencito a mediados del S. XIX que observa en Dinamarca que existe una epidemia de sarampión y cuando va a observar ve que los mayores de 65 años no la padecían. En todo caso 60 años antes ya habían tenido otra pandemia y habían quedado inmunizados. Hasta hace poco no habían establecido una relación entre estar enfermo y no volver a padecer eso". Hablando sobre el virus que nos ocupa en la actualidad, "se cree que con el covid19 necesitaríamos que un 60-70 % de la población tendría que estar inmunizada para frenar el contagio, va a ser la única manera para hacer vida normal de verdad".

"A día de hoy no tenemos otra medida factible más allá del confinamiento”, asevera Gaona, “especialmente en las personas mayores. Prácticamente la mitad de las personas contagiadas no exhiben síntomas, el problema es la otra mitad". "Tengo una compañera médico que ha contagiado a sus padres y ambos han muerto, el trauma que tiene es brutal", añade, y explica que “la inmunidad muchas veces no dura toda la vida. La de los coronavirus se ha visto que duran unos pocos meses, no siempre. Es un asunto más importante de lo que parece desarrollar la vacuna como sea al precio que sea".