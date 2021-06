Jesús Cuadrado, ex diputado del PSOE: "Los indultos son una felonía para que Sánchez siga gobernando"

Jesús Cuadrado es miembro de la plataforma cívica Unión 78, convocante de la manifestación de Colón de protesta contra los indultos a los presos del procés. El que fuera parlamentario socialista ha criticado en los micrófonos de Fin de Semana de COPE que “los que han cambiado de opinión hoy deberían explicarse, pero no lo hacen, embarran aún más”.

“Los indultos no solucionan el problema en Cataluña, lo agravan. Tienes que defenderte como español, no hay otra”, explica a Cristina López Schlichting. Cuadrado fue diputado del PSOE durante tres legislaturas, ex secretario general del PSOE de Zamora, y ex miembro del Comité Federal. Hace un años se dio de baja como militante socialista. Para el convocante de la protesta, “el sanchismo está provocando una debilidad de la nación española, en territorios en los que ser español es una dificultad, todo lo contrario de que uno espera”.