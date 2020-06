Javier Segura (Circo Nevada): “Sobrevivimos en nuestras caravanas gracias a los vecinos y Caritas”

El circo, como el resto de espectáculos, ha sido un gran afectado por la pandemia del coronavirus. La imposibilidad de ir a la carpa a ver a sus artistas así como la prohibición en el uso de animales no ha sentado bien a todos.

En Fin de Semana con Cristina hemos tenido a Javier Segura, gerente del Circo Nevada, espectáculo que hace poco ha podido recibir a los primeros espectadores: “Los primeros pasos han ido muy bien, tanto tiempo varado hace que ver a tanta gente dentro dé fuerzas para seguir luchando".

En el circo son cuatro familias y un total de catorce personas, con una vida siempre en movimiento: “Nuestra vida es ir de un lado a otro, de pueblo en pueblo. Con esta pandemia y estado de alarma nos hemos tenido que quedar en un sitio", reconoce él, que explica que “al principio era un 'madre mía ahora qué hacemos', pero en Monforte nos han acogido con los brazos abiertos. Nosotros somos de Cáceres".

"Sin reservas económicas no habríamos podido aguantar”, asegura, que desvela que “incluso los vecinos nos han traído comida, algunos comercios también. Todos los días, ha sido increíble, también Cáritas vino, sin ellos sería imposible".

"Gracias a Dios no hemos tenido casos de coronavirus”, agradece Segura: “Ahora con funciones tenemos que tener muchísimo cuidado. Desinfectamos constantemente".

Por desgracia, las imposiciones de los animales más radicalistas no han sentado bien al negocio: “A nosotros lo de prohibir los animales nos ha arruinado, teníamos domadores, yo era también. Teníamos muchísimos animales y, de la noche a la mañana, prohibidos. Nos hicieron polvo. Tuvimos que vender los animales y dar la vuelta a la tortilla. Un circo sin animales es como un jardín sin flores. No puede ser que haya ciudades en las que un niño no pueda verlos" .

"Yo he domado avestruces, son un espectáculo. Son inofensivos, no se meten con nadie. No entiendo a los animalistas".