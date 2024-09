Italia reduce a más de la mitad la llegada de migrantes a sus costas ¿Qué está pasando?

En Fin de Semana de COPE, Cristina L. Schlichting ha buscado respuestas al fenómeno migratorio que se está dando en Italia: "La llegada de migrantes por mar se ha rebajado en un 64% en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2023".

Rodolfo Casadei es periodista italiano y experto en política internacional del diario 'Tempi'. Ha abordado estas cifras en Fin de Semana: "En su última rueda de prensa, la primera ministra Georgia Meloni afirmó que el número de muertos y desaparecidos en el mar ha bajado... pero no dio números. Este tema es controvertido porque unos dicen que el número de muertos es el mismo o más" explicaba en la mañana del sábado.

¿Cuál ha sido la clave para haber reducido a más de la mitad la llegada de migrantes al país transalpino? Según el ministro de Interior italiano, en los primeros meses de 2024 se bloquearon más de 58.000 salidas en Libia y Túnez y se realizaron 9.000 repatriaciones asistidas (deportaciones): "Se entiende que sucedió gracias a los memorandos de entendimiento firmados entre Italia y Túnez e Italia y Libia a lo largo de los dos años de gobierno Meloni".

Barco de rescate de personas migrantes

Reflexionaba Casadei sobre el papel que han cumplido, en la reducción de la llegada de migrantes al país italiano, las medidas que ha adoptado el Ejecutivo Meloni que afectan a las ONG que rescatan a estas personas: "Ahora han de respetar condiciones muy estrictas, en cuanto a dispositivos de seguridad a bordo, en cuanto al puerto de escala (ahora no pueden elegir a cuál ir sino que es indicado por las autoridades italianas) no pueden realizar rescates múltiples (...) no pueden interferir con las operaciones de los guardacostas libios y otras cosas" comentaba.

"Cuando violan estas normas, los barcos son multados y bloqueados en puerto durante unos meses con medidas administrativas". El gobierno italiano considera a estas ONG como cómplices de los traficantes, "un factor de atracción y de empuje de la inmigración ilegal. Su presencia en el mar atrae a inmigrantes ilegales y facilita el trabajo de los contrabandistas".

¿Cómo ven los italianos las medidas adoptadas por el ejecutivo de Georgia Meloni? "La mayoría apoya estas políticas... la minoría las condena. Ya no escucho hablar de racistas. La extrema izquierda utiliza la palabra 'supremacista'".

ESCUCHA FIN DE SEMANA CON CRISTINA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión.

Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.